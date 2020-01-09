بالفيديو.. انطلاق فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب

عماد مراد-الدوحة

بهدف الترويج لصناعة المعرفة وفتح قنوات مباشرة بين الكتاب والناشرين والجمهور، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار "أفلا تتفكرون".

المعرض الذي يعد الحدث الثقافي الأبرز في قطر يشهد مشاركة 335 دار نشر تمثل 31 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى العديد من مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة، في وقت تحل فيه فرنسا ضيف شرف احتفاء بالعام الثقافي قطر-فرنسا 2020، كما يضم المعرض 797 جناحا، مقامة على 29 ألف متر مربع.

معرض الدوحة للكتاب الذي يستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني الجاري، يحظى بمكانة دولية مرموقة، وقد شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح محطة لمحبي المعرفة بشتى أصنافها وحافزا للبحث عنها، وذلك من خلال مشاركات جادة للناشرين المميزين، وتفاعل كبير بين المثقفين من قطر وخارجها، فضلا عن كونه يعكس المشهد الثقافي للبلاد.

تصميم المعرض هذا العام جاء بشكل مغاير، فقد تم تقسيمه إلى خمسة بوابات أطلق عليها أسماء رموز فكرية من قطر والعالمين العربي والأجنبي ممن رحلوا لكنهم تركوا بصمات واضحة على الحياة الثقافية حتى اليوم، فأول البوابات سمي باسم رائد الأدب القطري يوسف بن عبد الرحمن الخليفي، في حين جاءت البوابة الثانية باسم المفكر المصري الراحل مصطفى محمود الذي نذر حياته للكتابة ونشر الوعي في المجتمع.