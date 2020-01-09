الدرب الأحمر بمصر.. شاهد على تاريخ عريق يطاله الإهمال

ترجع تسمية الحي بهذا الاسم إلى روايات مختلفة، أبرزها أنه بسبب مذبحة المماليك التي نفذها محمد علي باشا والي مصر ضد أعدائه المماليك عام 1811، حيث يقال إن الشارع امتلأ بدمائهم بعد أن دعاهم محمد علي لوليمة كبيرة في قصره وتخلص منهم، فعُرفت المنطقة بالدرب الأحمر.

حي الدرب الأحمر من أهم الأحياء الشعبية والتاريخية في مصر وقد ظل شاهدا على تاريخ مصر خلال نحو ألف عام مضى، حيث يوجد فيه نحو 65 أثرا إسلاميا تتنوع ما بين مساجد وأسبلة وزوايا وحمامات شعبية على الطراز القديم وبيوت وقصور قديمة، تؤرخ جميعها لفترات مهمة من تاريخ مصر خلال حقبة المماليك والدولة الفاطمية والعثمانية، ولعل أبرزها شارع المعز لدين الله الفاطمي والأزهر.

كل شيء في الحي يدل على عراقة الماضي وأصالته، متمثلا في الشوارع والأزقة الضيقة التي ما تزال تحمل أسماءها منذ مئات الأعوام، بينما تتجلى العمارة بأبهى صورها في صورة أشكال وتصاميم هندسية تتميز بها المباني والعقارات الموجودة في الدرب.

يتنسم الأهالي هناك رحيق الماضي، فترى خلية نحل من الحرفيين والعمال وأصحاب الورشات الذين ما زالوا يعملون بمهن في طريقها للاندثار قد توارثوها أبا عن جد، كالمصابغ وورشات النجارة والحدادة وغيرها.

كل شيء في حي الدرب الأحمر يدل على عراقة الماضي وأصالته (الجزيرة)