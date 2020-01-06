بشعار "أفلا تتفكرون".. معرض الدوحة للكتاب يستضيف 335 دارا عربية وأجنبية

محمد الشياظمي-الدوحة

اختار معرض الدوحة الدولي للكتاب شعار "أفلا تتفكرون" لدورته الثلاثين التي تنطلق الخميس المقبل بمشاركة 335 دار نشر تمثل 31 دولة عربية وأجنبية، منها دول تشارك لأول مرة مثل بلجيكا وأستراليا.

وطوال عشرة أيام، ستقدم دور النشر إصدارات وإنتاجات أكاديمية وثقافية وعلمية وأدبية ودينية، إضافة إلى كتب الطفل وجديد الوسائط المعرفية والكتب الإلكترونية، إلى جانب سلسلة من الندوات واللقاءات المفتوحة مع الجمهور تتناول قضايا ثقافية وفكرية راهنة.

وكشف مدير معرض الدوحة للكتاب جاسم البوعينين خلال مؤتمر صحفي عن عدد دور النشر المشاركة في معرض هذه السنة، حيث بلغ 335 دارا عربية وأجنبية، بينما وصل عدد التوكيلات المشاركة إلى 51 توكيلا عربيا وأجنبيا، وبلغ عدد أجنحة الكتب العربية 559، ممثلة بـ228 دار نشر، أما عدد الأجنحة الأجنبية فبلغ 91 جناحا ممثلة بـ35 دارا أجنبية، بينما بلغ عدد دور النشر للأطفال 72 دارا، ليصل العدد الإجمالي إلى 797 جناحا.

وأضاف البوعينين أن الدورة الثلاثين لمعرض الدوحة للكتاب سجلت أوسع مشاركة لدور النشر القطرية الخاصة، مما يعني انطلاقة حقيقية وقوية لصناع الثقافة والنشر في قطر.

دورة للتفكر

ويعد معرض الدوحة الدولي للكتاب محطة سنوية مهمة سواء للمثقفين والمبدعين القطريين أو لنظرائهم في الوطن العربي وخارجه، حيث يلتقي الناشر والمؤلف والقارئ، ليعبروا معا عن الأفق المشترك لتطوير الثقافة العربية والإنسانية على السواء.