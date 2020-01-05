أدب الرحلة الأوروبية والوساطة الاستشراقية.. الشرق في عيون السرد الألماني

تتأسس الظاهرة الاستشراقية على التفريق الوجودي بين الغرب "المتقدم" والشرق "المختلف" بوصفها خطابا غربيا جمعيا ذا وظائف هوياتية، مما ينتج ثنائية متعارضة تختزل البؤس في الآخر، مقابل الصورة المثالية والإيجابية عن الأنا الغربية المتحضرة.

ينعكس ذلك على الرحلة الأوروبية التي ينظر إليها المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد بصفتها أداة مهمة لمعرفة الشرق وتصويره، ويعتبر أن أدب الرحلة عن الشرق من أهم الوسائط النصية للظاهرة الاستشراقية.

ويقول الباحث المغربي زهير سوكاح في تصريح للجزيرة نت إن أدب الرحلة الأوروبية يعد وسيطا سرديا من وسائط الظاهرة الاستشراقية، وفي الوقت ذاته فإن هذا الجنس الأدبي يشكّل في حد ذاته، وإلى يومنا هذا، منتجا للتعاطي الاستشراقي مع الآخر غير الغربي.

في حين ينبّه الباحث والناقد عبد النبي ذاكر في حديثه للجزيرة نت إلى خطورة الصور التي نسجتها الصحافة الأوروبية، وما زالت تنسجها حول الآخر، وهي تعود إلى أصول قديمة وأجيال عريقة، وتمتح من مرجعية واحدة ألا وهي الرحلة.

جوائز

وشكلت الرحلة الألمانية موضوع دراسة للباحث المغربي زهير سوكاح بعنوان "صورة الشرق في السرد الرحلي الألماني" توجت حديثا بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة (صنف الدراسات) التي يمنحها "المركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق". وهي من الدراسات العربية القليلة التي تعاطت بشكل جدي مع أدب الرحلة الألماني ونصوصه حول العالم العربي مباشرة باللغة الألمانية.

ويوضح الباحث زهير أن أدب الرحلة الألماني حول الشرق يعد شكلا من أشكال إدراك وتصوير الذات الغربية، مبرزا قدرة هذا النمط الأدبي على التأسيس للهوية، كما أمكن له إيجاد مكان ثابت ضمن التقليد الأيديولوجي المستمر للظاهرة الاستشراقية الغربية.

عبد النبي ذاكر نبّه إلى خطورة الصور التي نسختها الصحافة الأوروبية (الجزيرة)