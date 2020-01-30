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شاهد.. مبادرة لترميم كتب المركز الثقافي في أعزاز السورية التي أنهكتها الحرب

فريق "شباب أعزاز" التطوعي إعادة المركز الثقافي وكتبه إلى الحياة بعد الإهمال الذي سببته الحرب (الجزيرة)
فريق "شباب أعزاز" التطوعي إعادة المركز الثقافي وكتبه إلى الحياة بعد الإهمال الذي سببته الحرب (الجزيرة)

عمر يوسف-ريف حلب

أطلق فريق "شباب أعزاز" التطوعي مبادرة تستمر على مدى ثلاثة أشهر، لترميم كتب المركز الثقافي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، والتي تضررت نتيجة إهمالها على مدى ثماني سنوات جراء المعارك التي دارت في المنطقة.

وتأتي المبادرة بعد قيام الفريق بزيارات متكررة للمركز الثقافي وملاحظتهم تعرض عدد من الكتب لأضرار عدة، أبرزها عدم وجود أغلفة لها، إضافة إلى فقدان تجهيزات أخرى لازمة لعمل المركز ورواده.

وتحتوي مكتبة المركز أكثر من 30 ألف كتاب ومجلد، بينها 1500 بحاجة إلى صيانة الغلاف الخارجي، إضافة إلى كتب لا غلاف لها، وأخرى لحقت بها أضرار مختلفة.

وتعتبر أعزاز باب حلب الشمالي نحو تركيا، وتكتسي أهمية إستراتيجية، وتسيطر عليها المعارضة السورية منذ العام 2012. وقد تعرضت لقصف مستمر من طرف قوات النظام وحلفائه منذ اندلاع الثورة السورية.

يشار إلى أن شمال سوريا أصبح ملجأ لأعداد كبيرة من النازحين الذين تركوا مناطق أخرى في البلاد بسبب القتال، ومن الذين لا يريدون الحياة في المناطق الخاضعة لحكم النظام.

المصدر : الجزيرة
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