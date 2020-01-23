وفاة كاتب شاب في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
ووفقا لشهود عيان، سقط خليفة (22 عاما) مغشيًا عليه أثناء شراء بعض الكتب داخل جناح قصور الثقافة، قبل وقت قصير من توقيعه مجموعته القصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد".
وقبل يوم من وفاته، نشر خليفة على صفحته بموقع فيسبوك صورة لغلافي كتابه الأول والأخير، وكتب عبارة: "تصبحو على خير".
ويكتب خليفة مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري، وصدرت له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد".
وقال إسلام أحمد -صاحب دار تبارك التي طبعت المجموعة القصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد"- إن محمد حسن خليفة حضر صباح اليوم لرؤية مجموعته القصصية، وبعد ذلك شعر بالتعب وتوقفت عضلة القلب، وحاولنا إنقاذه ونقله إلى أقرب مستشفى لكنه توفي.
وأضاف الشاعر أحمد عايد أن محمد حسن خليفة بعدما غادر دار تبارك سار إلى أروقة معرض الكتاب، لكنه سقط مغشيا عليه أمام "هيئة قصور الثقافة".
وخلفت وفاة الكاتب الصغير حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الصحفية والأدبية، ووجه البعض انتقادات لاذعة لسوء التنظيم والازدحام الكبير في جناح قصور الثقافة بالمعرض.
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