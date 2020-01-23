"أصدقاء المكتبة" بالكويت.. احكِ للأطفال واكتشف مواهبهم

محمود الكفراوي-الكويت

تمثل مبادرة "أصدقاء المكتبة " إحدى المحاولات الجادة لجذب الأطفال نحو القراءة وزيادة تعلقهم بالمكتبة والكتب عبر سرد القصص الجذابة بحضور مؤلفيها، مع إضفاء جو من المرح على الفعالية التي يحضرها كذلك عدد من أولياء أمور الأطفال المشاركين.

وتستمر الصحفية والأديبة الكويتية أمل الرندي في تنظيم فعالياتها للعام الثاني على التوالي، بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، بهدف تنمية مواهب النشء واكتشاف المتميزين منهم.

وتميزت المبادرة في عامها الثاني بفتح المجال للمشاركات العربية، عبر استضافة أدباء متخصصين في أدب الطفل من مختلف البلدان العربية، وحضرت الجزيرة نت فعاليات اللقاء الثامن من المبادرة، الذي شهد العديد من الفقرات، منها قراءة إحدى قصص الأطفال وتعليم الموسيقى واكتشاف قدرة الأطفال على العزف.

وحازت الرندي على العديد من الجوائز في مجال أدب الطفل، منها جائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام 2011 عن مجموعتها القصصية "مجموعة الأمل التربوية"، وعام 2015 عن مجموعة "حدائق العسل"، كما فازت بالمركز الثاني في جائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة بعجمان 2015 عن قصة "نجم المستطيل الأخضر".