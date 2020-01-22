اختيار جمال حمدان شخصية معرض القاهرة للكتاب.. هل هو مجاملة للسيسي؟

أثار اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية هذا العام بمعرض الكتاب في مصر جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الكاتب الراحل من دعاة الحرية، ويرفض الحكم العسكري والانقلابات، لكن هناك من قال إن الاختيار جاء مجاملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان السيسي أعرب في أحد الحوارات الصحفية عن إعجابه بكتابات حمدان، وأنه قرأ كتابه "شخصية مصر".

وتبدأ فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته 51 اليوم الأربعاء، تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتختتم في 4 فبراير/شباط المقبل.

وقال ناشطون إن "جمال حمدان لو كان حيا لتم سجنه بسبب آرائه المعارضة لسياسات الحكم في مصر والتوجهات الاقتصادية والسياسية". وقال ناشطون إن "جمال حمدان لو كان حيا لتم سجنه بسبب آرائه المعارضة لسياسات الحكم في مصر والتوجهات الاقتصادية والسياسية".

وجمال حمدان كاتب مصري موسوعي توفي عام 1993 في ظروف غامضة، وكان من المدافعين عن هوية مصر والقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وصدر له 39 كتابا و79 بحثا علميا ومقالة، لكن تظل أشهر أعماله كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان"، الذي يقع في أربعة أجزاء ضمت أربعة آلاف صفحة من القطع الكبير، وصدر على مدى عشر سنوات كاملة.



وشارك بعض المدونين مقتطفات من كتابات جمال حمدان التي يهاجم فيها "العواصم الجديدة"، ويعتبرها سياسات خطأ فادح تقوم به الحكومات، كما تداول بعضهم مقولة حمدان: "لقد تغيرت مصر الحديثة في جميع جوانب حياتها، إلا نظام الحكم الاستبدادي المطلق". وشارك بعض المدونين مقتطفات من كتابات جمال حمدان التي يهاجم فيها "العواصم الجديدة"، ويعتبرها سياسات خطأ فادح تقوم به الحكومات، كما تداول بعضهم مقولة حمدان: "لقد تغيرت مصر الحديثة في جميع جوانب حياتها، إلا نظام الحكم الاستبدادي المطلق".

وكان حمدان يرى أن غياب الحريات والديمقراطية سبب تراجع مصر ومشكلتها الحقيقية، حيث يقول "لا السكان ولا الفقر ولا حتى الاستعمار في الماضي أو إسرائيل أو البترول العربي في الحاضر هي المشكلة الأم في كيان مصر، وإنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا هي قضية الديمقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق إنما هي أصل مشكلة مصر كلها".

ويرى حمدان أن من أخطر عيوب مصر أنها تسمح للرجل العادي المتوسط، بل للرجل الصغير بأكثر مما ينبغي، وتفسح له مكانا أكبر مما يستحق، الأمر الذي يؤدي إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز والفشل والإحباط، ففي حين يتسع صدر مصر برحابة للرجل الصغير والقميء، فإنها على العكس تضيق أشدَّ الضيق بالرجل الممتاز.