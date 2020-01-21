مكتبة التحرير ببغداد.. حياة جديدة في ظل الاحتجاجات

عبد الله سلام-بغداد

قبالة ساحة التحرير وسط بغداد، وفي بداية شارع السعدون، أُنشئت مكتبة التحرير، في أوائل سبعينيات القرن الماضي، بعدما كانت كشكا (سرادقا) صغيرا على قارعة الطريق، تأسس بمنتصف الستينيات، لصاحبها بناي جار الله.

شكلت المكتبة مع مجموعة أخرى من المكتبات العريقة أهم مصادر الثقافة العراقية، حيث أثرت المكتباتِ المحليةَ بالكثير من العناوين المهمة من شتى البلدان، كما تعتبر أحد أهم مراجع الأدباء والمثقفين، وأسهمت بشكل مباشر بعملية تطور العراق، خصوصا في فترة السبعينيات، تلك الحقبة التي سميت بـ "الجيل الذهبي"، لما حفلت به من إنجازات ثقافية وفنية وإبداعية.

لم تقتصر المكتبة على ذلك النجاح بل كان لها شأن أكبر، حيث بدأت بتصدير منشوراتها لعديد من الدول المجاورة، ومن أهمها روايات "الوعد" لدانيل ستيل، و"أكتاف غضة" لجون وين، و"الساعة الخامسة والعشرون" لقسطنطين جورجيو، التي كان لها تأثير إيجابي كبير في حينها، ورواية "ألف ليلة وليلة" الشهيرة التي أصدرت على طبعة بولاق غير المنقحة، وفي الجانب الديني كتاب دلائل الخيرات للجزولي (ت: 870هـ)، والرحمة في الطب والحكمة للسيوطي (ت: 911هـ)، وفي الجانب السياسي كتاب الأمير لميكافيلي، وكفاحي لهتلر.

وعلى الرغم من أن صاحبها بناي جار الله لم يكمل دراسته، فإن شغفه أهّله أن يكون أحد مؤسسي اتحاد ناشري العراق في التسعينيات حتى انتُخب أول رئيس له، إلا أنه قد تنازل عن المنصب لرفيقه عبد الرحمن حياوي صاحب مكتبة النهضة العريقة احتراما لكبر سنه، على حد قول وريثه سام بناي.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن المكتبة لم تكن مصادفة فهي نتاج واقع اجتماعي متكامل كان يشهده العراق من تقدم اقتصادي وأمني، خلق بيئة مناسبة لارتقاء ثورة الكتاب في الوسط الشعبي لذا من الطبيعي أن يكون للمكتبات شأن كبير.