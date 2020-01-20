توفر مكتبات بالحدائق العامة.. مبادرة قطرية لتشجيع الأطفال على القراءة

عماد مراد-الدوحة

"قطر تقرأ" مبادرة وطنية جديدة أطلقتها الدوحة بهدف تعزيز مجتمع القراء والباحثين عن المعرفة في أنحاء البلاد، وتعزيز الإبداع والقدرة على القراءة والكتابة لكافة الفئات العمرية والمجموعات السكانية المقيمة.



المبادرة تنظم العديد من الفعاليات التي تدفع المجتمع إلى القراءة والاطلاع، منها تنظيم ورش دورية في الحدائق العامة تستهدف صغار السن فضلا عن برامج توزيع الكتب الدورية على الأسر المشاركة، والعمل على ربط الأسرة بالكتاب سعيا لتحقيق أهدافها.

وقد نظمت المبادرة -التي أطلقت عام 2019- فعالية للقراءة في الأجواء المفتوحة بمؤسسة قطر شارك فيها عدد من الأسر، حيث قام منتسبو المبادرة بقراءة العديد من القصص للأطفال، مع جولة في مكتبة العجائب.

وتأخذ مكتبة العجائب الزائرين في رحلة تعتمد على الحواس الخمس (البصر والسمع والشم والتذوق واللمس) لمساعدتهم على التعرف على ثقافة الدولة، مع غرس شعور الاعتزاز بين أفراد المجتمع وتتمحور حول مفهوم التقاليد والثقافة القطرية.