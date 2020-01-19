رغم حداثتها.. دور النشر القطرية الخاصة تقيّم نجاحاتها بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

عماد مراد-الدوحة

رغم الفترة الزمنية القصيرة التي ظهرت فيها دور النشر القطرية الخاصة، فإن الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، عائشة جاسم الكواري ترى أن هذه الدور أسهمت في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات وتقديم أسماء مؤلفين جدد ستكون لهم بصمات كبيرة في المستقبل.

وخلال النسخة الثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب -الذي اختتم فعالياته أمس السبت- حرصت عائشة الكواري على الحضور داخل جناح الدار مع مجموعة كبيرة من مؤلفي وكُتّاب الدار لتشرف على الحوار المباشر بين الجمهور وهؤلاء المؤلفين الشبان، معتبرة أن النقاشات التي تجري يوميا بين الجمهور والمؤلفين لها فائدة كبيرة لهؤلاء الشباب وتتيح لهم متابعة ردود الفعل المباشرة على إنتاجهم الفكري.

وترى الكواري أن استطلاع رأي الجمهور في المنتج الفكري ليس ذا أهمية كبيرة للمؤلف فقط ولكن لدار النشر أيضا، مشددة على أن دار روزا التي تعد أول دار نشر قطرية خاصة ترى أن المشاركة في المعرض فرصة للوقوف على نتائج عام كامل من الإنتاج والعمل سعيا لإثراء المشهد الثقافي في قطر.

وشاركت دار روزا في معرض الدوحة للكتاب بـ 115 عنوانا، منها 49 إصدارا جديدا في شتى المجالات من أدب أطفال ويافعين وروايات وقصص قصيرة، وكذلك الشعر والنثر والمقالات والتنمية البشرية والدراسات، واتخذت من أهم أركان المعرض مقرا لجناحها الذي شهد يوميا توقيع العديد من المؤلفين القطريين لإصداراتهم الحديثة.

وتضيف المسؤولة الأولى في دار "روزا" للنشر، في حديث للجزيرة نت، أن الدار ترفع شعار "قطر تكتب.. قطر تقرأ"، وتسعى بكل قوة إلى تحقيق الهدف من هذا الشعار ليس خلال أيام معرض الدوحة للكتاب فحسب بل طوال العام.