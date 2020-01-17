منها كتب عربية.. 10 مواقع لقراءة الكتب المجانية على الإنترنت بطريقة قانونية
جدير بالذكر أن هذه الكتب مجانية أو القيود عليها أقل، أي أنك لا تخرق حقوق النشر والملكية الفكرية التي يملكها المؤلف ودار النشر عندما تقرؤها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".
كتب غوغل
في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ألكسندرا ويتاكر إن خدمة "كتب غوغل" توفّر المجموعة الأكثر شمولا من الكتب المجانية للقراءة عبر الإنترنت، ولكن لسوء الحظ لا تكون جميعها مجانية.
لكن بعد البحث عن اسم الكتاب في خدمات غوغل، انقر على "أدوات البحث" وقم بتغيير "أي كتب" إلى "كتب إلكترونية مجانية من غوغل"، للتأكد من أنك تبحث عن محتوى مجاني.
وتوفر منصة "كتب غوغل" مجموعة أخرى من الكتب للمعاينة، إذ يمكنك قراءة جزء من الكتاب فقط مجانا.
مكتبة الكونغرس الإلكترونية
في حال كنت تبحث عن كتب كلاسيكية أو قديمة عبر الإنترنت، فإن مكتبة الكونغرس هي خيارك الأنسب.
توفر هذه المكتبة أكثر من 60 كتابا كلاسيكيا على واجهة سهلة الاستخدام، ويُعد هذا الموقع مثاليا في حال كنت تبحث عن كتاب كلاسيكي لقراءته، كما يتضمن هذا الأرشيف كلاسيكيات للأطفال على غرار "أليس في بلاد العجائب" و"سندريلا".
وتعد مكتبة الكونغرس أكبر مكتبة في العالم وأكثرها تكلفة مادية، وتصنف بأنها من المعالم التاريخية في العاصمة واشنطن، باعتبارها واكبت توثيق بداية التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
المكتبة المفتوحة
ذكرت الكاتبة أن هدف "المكتبة المفتوحة" يتمثّل في إنشاء صفحة ويب لكل كتاب يُنشر. يحتوي أرشيف موقع الويب السهل التصفّح هذا على أكثر من مليون كتاب، مما يجعله المكان المثالي لقراءة الكتب مجانا عبر الإنترنت.
فإذا كنت تبحث عن كتاب معين لقراءته، فاستخدم شريط البحث، وعندما تجد الكتاب الذي تبحث عنه، تأكد من تثبيت مربع "الكتب الإلكترونية" حيث تظهر النتائج فقط الكتب المجانية للقراءة.
أفادت الكاتبة بأن "مشروع غوتنبرغ" الذي تأسس عام 1971، يعدّ أقدم مكتبة إلكترونية على الإنترنت.
في حال كنت تريد قراءة الكتب المجانية على الإنترنت، فهذا الموقع الإلكتروني يعدّ الأنسب.
أرشيف الإنترنت
أوردت الكاتبة أن "أرشيف الإنترنت" منظمة غير ربحية تتيح الوصول إلى الكتب الإلكترونية والملفات الرقمية.
وبالإضافة إلى ميزة البحث الخاصة به، يُصنّف "أرشيف الإنترنت" محتواه إلى أنواع، مما يجعله موقعا رائعا للبحث عن كتاب جديد لقراءته، عندما لا تكون متأكدا مما تريد قراءته.
24 سمبولز
يتبع هذا الموقع نموذج اشتراك، ولكنه يُقدم أيضا كتبا مجانية للقراءة على الإنترنت.
إذا كنت من محبي المطالعة الذين يبحثون دائما عن شيء جديد لقراءته، فإن "بوك باب" يعتبر الموقع الذي تحتاجه بالتأكيد في حياتك.
ماني بوكس
يحتوي هذا الموقع على أكثر من 30 ألف كتاب متاح للتنزيل المجاني.
ورغم أن الكتب المتاحة مجانا قد يكون أغلبها صادرا منذ فترة طويلة، فإن موقع "ماني بوكس" فيه مجموعة رائعة من الكتب القديمة والمعاصرة. وفضلا عن ذلك، يمكنك الوصول إلى الكثير من الكتب الإلكترونية الأخرى المتوفرة بسعر مخفّض.
"كتبجي" و"رشف"
ويوفر لك محرك بحث الكتب العربية "كتبجي" إمكانية البحث في مئات الآلاف من الكتب العربية من عشرات المواقع، وفي المقابل تقدم قاعدة بيانات الكتب العربية "رشف" بيانات أكثر من 41 ألف كتاب باللغة العربية، مع إمكانية تنزيل وقراءة آلاف الكتب الحرة مجانا التي يمكنك الاستفادة منها.
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