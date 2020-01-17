منها كتب عربية.. 10 مواقع لقراءة الكتب المجانية على الإنترنت بطريقة قانونية

إذا كنت من هواة القراءة والمطالعة، يمكنك الاستفادة من الكتب المتوفرة على الإنترنت مجانا دون أن تضطر للذهاب إلى المكتبة وشراء الكتب.

جدير بالذكر أن هذه الكتب مجانية أو القيود عليها أقل، أي أنك لا تخرق حقوق النشر والملكية الفكرية التي يملكها المؤلف ودار النشر عندما تقرؤها.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".

كتب غوغل

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ألكسندرا ويتاكر إن خدمة "كتب غوغل" توفّر المجموعة الأكثر شمولا من الكتب المجانية للقراءة عبر الإنترنت، ولكن لسوء الحظ لا تكون جميعها مجانية.

لكن بعد البحث عن اسم الكتاب في خدمات غوغل، انقر على "أدوات البحث" وقم بتغيير "أي كتب" إلى "كتب إلكترونية مجانية من غوغل"، للتأكد من أنك تبحث عن محتوى مجاني.

وتوفر منصة "كتب غوغل" مجموعة أخرى من الكتب للمعاينة، إذ يمكنك قراءة جزء من الكتاب فقط مجانا.

مكتبة الكونغرس الإلكترونية

في حال كنت تبحث عن كتب كلاسيكية أو قديمة عبر الإنترنت، فإن مكتبة الكونغرس هي خيارك الأنسب.

توفر هذه المكتبة أكثر من 60 كتابا كلاسيكيا على واجهة سهلة الاستخدام، ويُعد هذا الموقع مثاليا في حال كنت تبحث عن كتاب كلاسيكي لقراءته، كما يتضمن هذا الأرشيف كلاسيكيات للأطفال على غرار "أليس في بلاد العجائب" و"سندريلا".

ويوجد في مكتبة الكونغرس قسم أفريقيا والشرق الأوسط، ويحتوي على مصادر كتب ومخطوطات نادرة، وارتبطت المكتبة الأميركية بشراكة مع مكتبة الإسكندرية في مصر والمكتبة الوطنية في العراق، لتأسيس مشروع المكتبة الرقمية العالمية.

وتعد مكتبة الكونغرس أكبر مكتبة في العالم وأكثرها تكلفة مادية، وتصنف بأنها من المعالم التاريخية في العاصمة واشنطن، باعتبارها واكبت توثيق بداية التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

المكتبة المفتوحة

ذكرت الكاتبة أن هدف "المكتبة المفتوحة" يتمثّل في إنشاء صفحة ويب لكل كتاب يُنشر. يحتوي أرشيف موقع الويب السهل التصفّح هذا على أكثر من مليون كتاب، مما يجعله المكان المثالي لقراءة الكتب مجانا عبر الإنترنت.

فإذا كنت تبحث عن كتاب معين لقراءته، فاستخدم شريط البحث، وعندما تجد الكتاب الذي تبحث عنه، تأكد من تثبيت مربع "الكتب الإلكترونية" حيث تظهر النتائج فقط الكتب المجانية للقراءة.

مشروع غوتنبرغ

أفادت الكاتبة بأن "مشروع غوتنبرغ" الذي تأسس عام 1971، يعدّ أقدم مكتبة إلكترونية على الإنترنت.

والموقع يطلب التبرعات، لكنه لا يفرض رسوما لقراءة الكتب المجانية التي يُقدمها على الإنترنت، ويحتوي المشروع حاليا على أكثر من 56 ألف كتاب إلكتروني، وهي سهلة التنزيل.

سماش وردز

في حال كنت تريد قراءة الكتب المجانية على الإنترنت، فهذا الموقع الإلكتروني يعدّ الأنسب.

يعتبر "سماش وردز" موقعا إلكترونيا سهل الاستخدام مع مجموعة متنوعة من الألوان الأدبية، بما في ذلك الشعر، والكلاسيكيات، والرومانسيات، والسير الذاتية. تأكد فقط من النقر على علامة التبويب "المجانية" عند البحث عن الكتب، لأن كتب الموقع البالغ عددها 478 ألفا ليست جميعها مجانية.

أرشيف الإنترنت

أوردت الكاتبة أن "أرشيف الإنترنت" منظمة غير ربحية تتيح الوصول إلى الكتب الإلكترونية والملفات الرقمية.

وبالإضافة إلى ميزة البحث الخاصة به، يُصنّف "أرشيف الإنترنت" محتواه إلى أنواع، مما يجعله موقعا رائعا للبحث عن كتاب جديد لقراءته، عندما لا تكون متأكدا مما تريد قراءته.



24 سمبولز

يتبع هذا الموقع نموذج اشتراك، ولكنه يُقدم أيضا كتبا مجانية للقراءة على الإنترنت.

بمجرد إنشاء حساب فيه، سوف يتصل موقع الويب بحسابك على فيسبوك وجهازك للسماح لك بقراءة الكتب مجانا على العديد من المنصات، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لك هذا الموقع بالبحث عن الكتب حسب المؤلف والفئة واللغة وترتيبها الأبجدي.

بوك باب

إذا كنت من محبي المطالعة الذين يبحثون دائما عن شيء جديد لقراءته، فإن "بوك باب" يعتبر الموقع الذي تحتاجه بالتأكيد في حياتك.

للوصول إلى هذا الموقع والآلاف من الكتب الإلكترونية المتوفرة فيه، تحتاج إلى إنشاء حساب، لكنه مجاني تماما. وبمجرد إنشاء حساب، سوف يطالبك الموقع باختيار الأنواع المفضلة لديك حتى يتمكن من تقديم أفضل توصيات القراءة.

لا يتيح لك هذا الموقع إمكانية الوصول إلى الكثير من الكتب المجانية عبر الإنترنت فحسب، بل يقدم لك عروضا رائعة على الكتب الأكثر مبيعا، ويُنبّهك عندما تُعرض أهم الكتب على الإنترنت (لفترة محدودة) مقابل حسم 75% أو أكثر.

ماني بوكس

يحتوي هذا الموقع على أكثر من 30 ألف كتاب متاح للتنزيل المجاني.

ورغم أن الكتب المتاحة مجانا قد يكون أغلبها صادرا منذ فترة طويلة، فإن موقع "ماني بوكس" فيه مجموعة رائعة من الكتب القديمة والمعاصرة. وفضلا عن ذلك، يمكنك الوصول إلى الكثير من الكتب الإلكترونية الأخرى المتوفرة بسعر مخفّض.

"كتبجي" و"رشف"

ويوفر لك محرك بحث الكتب العربية "كتبجي" إمكانية البحث في مئات الآلاف من الكتب العربية من عشرات المواقع، وفي المقابل تقدم قاعدة بيانات الكتب العربية "رشف" بيانات أكثر من 41 ألف كتاب باللغة العربية، مع إمكانية تنزيل وقراءة آلاف الكتب الحرة مجانا التي يمكنك الاستفادة منها.