الحرق الثقافي لحماية أستراليا.. معارف السكان الأصليين لإنقاذ الغابات من النيران

تتعرض غابات القارة الأسترالية لحرائق هائلة منذ سبتمبر/أيلول 2019، تسببت بحرق ما يزيد على عشرة ملايين فدان من الأراضي، وهي مساحة أكبر من عدة بلدان صغيرة. وأدت لمقتل العشرات، إضافة لقرابة مليار حيوان نافق أو مصاب.

وبالإضافة لذلك، أثرت الحرائق التي تسبب بها جزئيا التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري على السكان الأصليين وأراضيهم. ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري تم تدمير مجتمع السكان الأصليين بمنطقة موغو بولاية نيو ساوث ويلز، وكذلك دمرت مناطق محمية خاصة بالسكان الأصليين في مناطق مختلفة من القارة.

وتاريخيا، كانت حرائق الغابات في أستراليا أقل شيوعا مما هي عليه اليوم، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال القرن الماضي، زادت مواسم الجفاف الشديدة والحرائق التي لا يمكن التنبؤ بها في القارة الجزيرة. لكن الآثار المستمرة للاستعمار -بما في ذلك الإدارة السيئة للأراضي- هي أيضا جزء أساسي من المشكلة.