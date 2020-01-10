بالفيديو.. وليمة لتغذية الفكر بساحة الاحتجاج في البصرة

في خيمة حوّلها المتظاهرون إلى مكتبة مؤقتة بموقع الاحتجاج الرئيسي في البصرة، يتجمع شبان عراقيون حول وليمة لتغذية الفكر وإمتاع الروح والتسرية عن النفس تضم بضع مئات من الكتب.

أقيمت المكتبة بجهود مجموعة شبان متطوعين يرون أن القراءة أفضل وسيلة يمضي بها المتظاهرون في الخيام أوقات فراغهم.

وقال أحد أعضاء الفريق الذي يدير المكتبة ويدعى عبد الله السوداني إن سكان البصرة أعجبتهم الفكرة فتبرعوا لها بقرابة 400 كتاب ترضي الأذواق وتلبي الرغبات، وتغطي مختلف مجالات الثقافة والدين والسياسة والمجتمع.

وأوضح السوداني أن "الفكرة جاءت من مجموعة من الشباب.. كنا نرى أن ساحة الاعتصام تفتقر إلى الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي، ففكرنا في طريقة ننشر بها الوعي بين الشباب وخاصة المعتصمين في ساحة الاعتصام بالبصرة".

وقال أحد المترددين على المكتبة ويدعى فاخر حيدر إن "الكتاب غذاء للروح ودفع معنوي"، مضيفا أن كثيرين في ساحات الاعتصام لديهم أوقات فراغ، فمن الأفضل شغلها بالمطالعة.

وقال آخر يدعى علي عوي "أثناء وجودنا في هذا المكان، أول شيء نقوم به: ثورة ضد الفساد وضد الأحزاب، وضد الخراب في البلاد"، ثم بعد ذلك يحتاج الشباب إلى أماكن تدل على رقي الناس الموجودة هنا، وتبين ثقافتهم ووعيهم.

وتأسست مبادرة المكتبة -التي أطلق عليها اسم "ثورة وكتاب"- الشهر الماضي، ويتناوب متطوعون على إدارتها.