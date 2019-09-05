أزمة جمهور أم ناشرين؟ الكتاب العربي أمام رياح القرصنة وهواجس الربح والخسارة

خلود الفلاح

يعاني الكتاب الورقي من صعوبات مادية ومن منافسة التكنولوجيا، ومع ذلك يقول بعض الناشرين العرب إن أرقام الطبعات تصل أحيانا للعشرين، بينما يشكك آخرون في هذه الأرقام ويتحدثون عن صناعة الكتاب العربي وأرقام توزيعه والتحديات أمامه.

يرى الناشر بدر السيوطي صاحب دار الدراويش للنشر في بلوفديف ببلغاريا، أن النشر الورقي ليس مغامرة، ويضيف للجزيرة نت أن المتغيرات التي حدثت في منطقتنا العربية غيرت الكثير وأحدثت فوضى بعالم الكتاب، في ظل غياب المؤسسات الثقافية الرصينة والداعمة للمشهد الثقافي بالشرق الأوسط.

في المقابل، يرى الناشر صفاء ذياب، صاحب دار شهريار للنشر في البصرة العراقية أن الناشر يجب أن يحدد أهدافه أولا، ويضرب مثلا بمن يفكّر بالربح السريع، فيتّجه إلى الكتب التجارية مضمونة البيع، وخاصة الموجهة للشباب من الذين يتابعون الفيسبوك والإنستغرام.

ويضيف ذياب للجزيرة نت، "نجد هذا غالبا في الدور الخليجية أولا، والمصرية ثانيا. ومن ثَم سيبحث عن روايات ذات عناوين فضفاضة، ليصدرها بأغلفة تثير الشباب الجديد وليس القارئ الحقيقي".

وعلى جانب آخر -يتابع ذياب- "هناك دور اتّجهت للكتب الجادة، خصوصا الفكرية والدراسات، وهي بهذا تخاطر مخاطرة كبيرة، لأنها لا تريد الربح السريع بقدر أهمية ما تنتجه، لكنها مع هذا تخاطب شرائح أخرى، مثل الباحثين والأكاديميين والقراء الذين يبحثون عن المعرفة الحقيقية".

وعلى خلاف السيوطي يرى ذياب أن النشر في العموم مغامرة، فأنت قادم إلى سوق فيه "كارتلات/ اتحادات احتكارية" كاملة من ناشرين ومؤسسات وجامعات ممولة بالكامل، فلا يهمها إن كان الكتاب يُباع أو لا، لأنها تفكّر بالأنشطة التي تقدّمها وليس بالأرباح التي تعود لها.

ويذهب الناشر فايز علام صاحب دار سرد للنشر في دمشق إلى أن النشر بكل أشكاله مغامرة، فتكاليفه مرتفعة جدا، ويزيد النشر الورقي من هذه التكاليف، لافتا إلى أن التكلفة ليست ثمن الورق والطبع فقط، ولكن أيضا التخزين ومصاريف الشحن من معارض الكتب وإليها.