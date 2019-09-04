رابطة الكُتّاب الأردنيين.. غياب مشروع ثقافي واصطفافات سياسية قبل الانتخابات

أمست الأزمة التي تعصف برابطة الكُتّاب الأردنيين التي تتحضر لانتخاباتها في 13 سبتمبر/أيلول الجاري من التعقيد للدرجة التي طالب بعض الأعضاء على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحلها وإعادة تنظيم العضوية بسبب المشاكل التي تراكمت في السنوات الماضية لأسباب انتخابية.

ليست العضوية هي المشكلة الوحيدة التي تواجه رابطة الكُتّاب، وإنما هناك الأوضاع المالية والخلافات السياسية، وغياب المشروع الثقافي الذي تأسست الرابطة لأجله والأخطاء التي ارتكبتها الهيئات الإدارية المتعاقبة، بحسب إفادة الشاعر وعضو الهيئة الإدارية لعدد من الدورات السابقة حكمت النوايسة.

وإذا كان الجميع يدرك صعوبة الموضوع المالي ويبدي تعاطفه، فإن الموضوع السياسي بقي العقبة التي تتحطم على سفحها كل محاولات رأب الصدع بين منتسبيها.

ولم يغب الموقف السياسي عن الرابطة منذ لحظة التأسيس التي تمت بمبادرة من التنظيمات السياسية الفلسطينية في الأردن، والأحزاب السياسية التي رأت في الرابطة كيانا ورافعة لها للعمل بحرية في ظل أحكام الطوارئ وحظر عمل التنظيمات السياسية.

وانعكست الخلافات الأيديولوجية بين القوى الماركسية والقومية وتياراتها السياسية، في الصراع على قيادة الرابطة من خلال ثلاثة تيارات نقابية في الرابطة هي التجمع الديمقراطي، وتيار القدس والتيار القومي.

وعمل الانقسام السياسي ومشكلات العضوية وصعوبة الأوضاع المالية على تعطيل الرابطة التي يوجه لها غالبية الأعضاء سهام النقد بأنها لا تنشط سوى عند الانتخابات، وأن الصراع السياسي داخلها غيّب المشروع الثقافي.