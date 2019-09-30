بدورتها الخامسة.. كتارا للرواية العربية تحتفي بالتونسي محمود المسعدي

اختارت جائزة كتارا للرواية العربية في فعاليات دورتها الخامسة التي ستنطلق بعد أيام -في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول- الاحتفاء بالأديب والمفكر التونسي محمود المسعدي (1904-2011) ليكون شخصية العام.

وتحظى شخصية العام بالتكريم من خلال معرض صور يوثق لأهم محطات المسعدي، وندوة تتناول حياته وأعماله الأدبية والفكرية، بالإضافة إلى إصدار كتاب مطبوع يشتمل على أهم المحطات في حياته، إلى جانب فيلم وثائقي يروي قصة حياته الزاخرة بالعطاء، ويوثق لمسيرة هذا المبدع الذي أثرى الحياة الثقافية التونسية والعربية.

وخصصت جائزة كتارا للرواية العربية -اعتبارا من الدورة الثانية لعام 2016- معرضا للاحتفاء بشخصية أدبية عربية تركت بصمة واضحة في مسيرة الأدب العربي، فاختارت الروائي المصري نجيب محفوظ (نوبل 1988)، وكانت الدورة الثالثة من نصيب عبقري الأدب العربي، الروائي السوداني الطيب صالح، فيما احتفت الدورة الرابعة بالأديب الفلسطيني غسان كنفاني.