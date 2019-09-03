شاهد.. شارع الثقافة بالموصل ينبض بالحياة مجددا

يُعد شارع النجفي في الموصل أبرز معالم المدينة ورمزها الثقافي والتاريخي، أنشأه الوالي العثماني سليمان نظيف باشا عام 1913، وكان الرافد الأساسي والأول للكتاب والمثقفين طوال العقود الماضية، وقد دمر بشكل كامل خلال الحرب مع تنظيم الدولة ليفقد محبيه ورواده. ومع افتتاح أول مكتبة فيه، بدأ الشارع يستعيد نبضه بعد أن دبت الحياة والحركة فيه.