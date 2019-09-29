وظلم ذوي القربى.. وزير قطري يصدر كتابا عن تجربة ترشحه لرئاسة اليونسكو

عماد مراد-الدوحة

أصدر وزير الدولة القطري المرشح السابق لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري كتابا يلخص فيه تجربته في هذه الانتخابات والدروس المستفادة من هذه التجربة.



الكتاب الذي يحمل عنوان "وظلم ذوي القربى" يتناول كيف سعى ذوو القربى من الدول العربية إلى إفشال وصول أول مرشح عربي لهذا المنصب الرفيع، بعد أن تكاتفت دول الحصار الأربع: السعودية ومصر والإمارات والبحرين على التحريض ضد المرشح القطري وتفتيت الأصوات العربية لصالح المرشحة الفرنسية الفائزة بالانتخابات.

يعرج الكتاب لقرون من الإسهامات الإسلامية والعربية، التي ساعدت على رسم ملامح ثقافة العالم المعاصر، حتى الوصول إلى تلك اللحظة الفارقة في التاريخ، حين ترشح الدبلوماسي القطري، وبات على وشك أن يصبح أول شخص عربي يرتقي إلى قمة الهيكل التنظيمي للمنظمة الثقافية الأقوى تأثيرا في العالم.

وكانت المرشحة الفرنسية أودري أزولاي فازت برئاسة اليونسكو على حساب منافسها القطري، حيث حصلت أزولاي على ثلاثين صوتا مقابل 28 للكواري، في ظل تصويت مصر والمغرب ولبنان والسودان للمرشحة الفرنسية.