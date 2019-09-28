العلمانية ببلاد الثروة والعبادة.. لماذا تفقد أميركا هويتها الدينية؟

نشرت مجلة أتلانتيك الأميركية مقالا لكاتبها ديريك تومبسون تناول فيه الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة تفقد هويتها الدينية.

وجاء بالمقال أن الصفة الاستثنائية التي ميّزت أميركا عن غيرها من بلدان باتت سمة مشكوكا فيها حتى إن العبارة صارت تستخدم في الآونة الأخيرة من باب السخرية المحضة.

الاستثناء الأميركي

لكن عندما يتعلق الأمر بالدين، فإن الأميركيين يُعتبرون حالة استثنائية، فليس هناك دولة غنية يؤدي شعبها الصلوات كما يفعل الأميركيون. وليس ثمة دولة يداوم مواطنوها على صلواتهم تضاهي الولايات المتحدة ثراءً.

إن ما تتفرد به أميركا في الجمع بين الثروة والعبادة أثار حيرة المراقبين الدوليين وأبطل "أعظم النظريات العالمية" التي تتكهن بتولي العلمانيين زمام الأمور في البلاد، على حد قول ديريك تومبسون.

وأشار الكاتب إلى أنه في أواخر القرن الـ19 أعلنت مجموعة من مشاهير الفلاسفة -من أمثال فريدريك نيتشه وكارل ماركس وسيغموند فرويد- "موت الإله"، وأن الإلحاد سيقتفي أثر الاكتشافات العلمية ونزعة الحداثة في الغرب مثلما يعقب الدخان النار.

وتعرف الولايات المتحدة بتعدديتها الدينية، فهناك الطوائف المسيحية (73.7%) الرئيسية المكونة من الأنغليكانيين والكاثوليك والبروتستانت، وكذلك اليهود والأرثوذكس الشرقيين والمسلمين، وهناك التجديديون وشهود يهوه والمورمونية أو حركة قديسي الأيام الأخيرة.

الأميركيون الأتقياء

لقد ضرب الأميركيون "الأتقياء" بفكرة العلمانية عرض الحائط. فقد صرح تسعة أعشار الأميركيين إبان القرن الماضي بأنهم يؤمنون بوجود الله، وأنهم ينتمون لديانة منظمة، وقالت غالبيتهم العظمى إنهم مسيحيون. وظل هذا الرقم صامدا خلال حقب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.

غير أن الحبل التاريخي الذي كان يربط الهوية الأميركية بالإيمان والعقيدة ما لبث أن انقطع مطلع تسعينيات القرن العشرين. فقد بدأت ظاهرة عدم الانتماء الديني تطل برأسها واستمرت في صعود مطرد، وتزايدت معدلات العلمنة بينما انخفضت نسب المتدينين.

وما إن بزغ فجر القرن الـ21 حتى تضاعف عدد الأميركيين الذين لا ينتمون إلى أي ديانة راسخة. وبحلول العقد الثالث من القرن الحالي، تتضاعف ثلاث مرات أعداد الملحدين والروحانيين الهواة واللا أدريين ممن يعتقدون أن وجود الله أمر لا سبيل إلى معرفته.

وطبقا لدراسة عام 2007، قال 78.4% من البالغين الأميركيين إنهم مسيحيون، وهي نسبة لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع كندا وأوروبا، التي أظهر استطلاع يوروباروميتر لعام 2005 أن 52% فقط من مواطني دول الاتحاد الأوروبي "يؤمنون بإله".

صعود الإلحاد

على أن صعود اللادينيين في أميركا يبدو من اللحظات التاريخية النادرة التي لا يمكن اعتبارها نزعة بطيئة الحركة، أو ذات طابع خفي، أو تحدث على فترات متعاقبة، بل ربما يمكن وصف ذلك الصعود بأنه استثنائي، حسب تعبير مقال أتلانتيك.

ويبقى السؤال: ما الذي حدث في تسعينيات القرن الماضي؟ يرجع كريستيان سميث -أستاذ علم الاجتماع والأديان بجامعة نوتردام وهي مؤسسة بحثية كاثوليكية بولاية إنديانا الأميركية- نزعة عدم التدين في أميركا إلى أنها نتاج ثلاثة أحداث تاريخية، وهي ارتباط الحزب الجمهوري باليمين المسيحي وانتهاء الحرب الباردة وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

الدين والسياسة

واتسمت سبعينيات القرن الماضي بصعود اليمين الديني في الولايات المتحدة، حيث نشط المسيحيون سياسيا لإحساسهم بالقلق من انتشار الثقافة العلمانية في البلاد.

وقد أنتجت المزاوجة بين اليمين الديني والسياسي زعماء من شاكلة الرئيسين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، وأسفرت عن انتصارات لهذا التيار على الصعيدين الولائي والقومي. لكن ذلك أقض مضاجع الديمقراطيين الليبراليين، خاصة من لهم ارتباط ضعيف بالكنيسة.

ويعتقد كريستيان سميث أن الليبراليين الشبان والمسيحيين ذوي الانتماء الديني الفضفاض ربما أشاحوا بوجوههم عن اليمين المسيحي في بواكير تسعينيات القرن الماضي، بعد أن كانوا شهودا طيلة عقد من الزمان على دوره الفعال في سياسات التيار المحافظ.