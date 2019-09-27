يحتفي بالقدس ويستضيف تونس.. انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب

انطلقت في العاصمة الأردنية أمس الخميس النسخة الـ19 لمعرض عمّان الدولي للكتاب تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين" للعام الثاني على التوالي.

ويشهد المعرض -الذي يستمر 10 أيام- مشاركة نحو 360 دار نشر عربية وأجنبية من 22 دولة، بينها مؤسسات تركية، منها مؤسسة البصائر للدراسات والنشر، ودار اللباب.

وجرى الافتتاح بحضور وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان وعدد كبير من مدراء معارض الكتب والناشرين في الوطن العربي.

وفي تصريح صحفي، قال فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير المعرض إن اتخاذ "القدس عاصمة فلسطين" شعارا للدورة الحالية للعام الثاني على التوالي يأتي "تأكيدا لموقف الأردن قيادة وشعبا على رفض كل المخططات التي تستهدف عروبة القدس والرعاية الهاشمية لمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وأشار البس إلى أنه أضيف للدورة الحالية شعار ثانٍ موازٍ لشعار "القدس عاصمة فلسطين" هو "القراءة حياة"، لافتا إلى أن ضيف شرف هذا العام هو دولة تونس.

وأعرب عن أمله في ارتفاع أعداد زائري المعرض بدورته الحالية، لافتا إلى أنه بلغ العام الماضي نحو 350 ألف زائر، في حين توقع أن يصل عددهم للعام الحالي إلى 450 ألفا.

تكريم وفعاليات

ويكرم المعرض في دورته الحالية الأديب والشاعر أمجد ناصر الفائز بجائزة الدولة التقديرية للعام الجاري، واعتبر بيان لوزارة الثقافة أن الشاعر الأردني ساهم في إثراء المشهد الشعري العربي من خلال مؤلفاته الشعرية ومسيرته الإبداعية التي وصلت إلى أربعين عاما.

وفي حفل الافتتاح تحدث الشاعر أمجد ناصر بمناسبة تكريمه، وفي فعاليات اليوم الجمعة تعقد جلسة "شهادات إبداعية" بحضور الروائي التونسي كمال الرياحي، والقاص الأردني مفلح العدوان.

وتعقد أمسية قصصية مساء الجمعة يشارك فيها الكاتب الأردني والقاص هشام البستاني والصحفية والقاصة الأردنية جميلة عمايرة والكاتب والقاص نبيل عبد الكريم.

وتعقد غدا السبت محاضرة التجربة الروائية للاستشاري التربوي خليل الزيود، ونشاط الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال "من النهاية تبدأ الحكاية"، وندوة "التنوع الثقافي.. التجربتان الأردنية والتونسية"، كما تعقد مساء السبت ندوة "خطر القرصنة على صناعة النشر العربية" بمشاركة مدير المكتبة الوطنية الأردنية نضال عياصرة، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد.