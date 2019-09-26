500 عام على رحلة ماجلان حول العالم.. تناقضات انتهت بالموت في الفلبين

منذ خمسمئة عام مضت، بدأ الرحالة والمستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان بأسطول إسباني رحلة تاريخية مليئة بالمتناقضات للتنقل حول العالم.

كان ماجلان قائدا قويا لكنه مكروه للغاية من طاقم أسطوله البحري، وكانت الرحلة هي الأولى التي تبحر حول العالم، بيد أن ماجلان كان أول من أبحر نصف دورة فقط حول العالم، إذ لم يكمل الرحلة وقتل في الفلبين.

وتحتفل جزيرة غوام الأميركية غرب المحيط الهادئ، وكل من إسبانيا والبرتغال والفلبين بالذكرى الخمسمئة لرحلة ماجلان الطموحة لاستكشاف العالم التي امتزجت فيها الشجاعة بالوحشية، والمغامرة بالخوف من حيتان البحر وعواصف وأمواج المحيط.

الرحلة الأولى حول العالم

واعتبرت الرحلة البحرية التي قام بها فريق ماجلان بين سني 1519-1522، الأولى من نوعها التي تقطع المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ وتدور بذلك حول الكرة الأرضية، لكن لم يكملها ماجلان الذي قتل في مواجهة مع أمير لجزيرة ماكتان الفلبينية يسمى لابو لابو.

كانت البرتغال وإسبانيا في أتون منافسة شديدة لاكتشاف أراض جديدة وبسط النفوذ وإقامة مستعمرات بها، إضافة لزراعة التوابل التي يطمح إليها الأرستقراطيون الأوروبيون، وقبل رحلة ماجلان الطويلة سافر إلى الهند وماليزيا وإندونيسيا.

لكن اتهامه بالاتجار غير المشروع ورفض الملك البرتغالي مانويل الأول فكرته لاكتشاف طريق التوابل الجديد بالوصول لشرق آسيا من الغرب، جعلته يتخلى عن ولائه البرتغالي وتوجه إلى إسبانيا ودرس الخرائط الحديثة حينها استعدادا للرحلة التي تمناها طويلا.

ورغم أن الملك الإسباني كارلوس الخامس أنعم على ماجلان بثروة ومكانة كبيرة ولقب نبيل، فإن طاقمه الإسباني استاء من الإبحار تحت قيادة برتغالية، بينما عده البرتغاليون خائنا، بحسب تقرير لمجلة ناشونال جيوغرافيك الأميركية.