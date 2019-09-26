الصوفية "النيوتقليدية" عند حمزة يوسف وابن بيّه.. إطفاء الحرائق أم إشعالها؟

وفي مشاركته ضمن الكتاب، تناول الأكاديمي والباحث أسامة الأعظمي -الحاصل على الدكتوراه في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون- ما أسماه الصوفية "النيوتقليدية" أو "التقليدية الجديدة"، التي اعتبرها مدرسة فكرية ظهرت بالتزامن مع أحداث الربيع العربي، ومدعومة من بلدان بعينها.

استغلال واستبداد

وفي حديث مع الجزيرة نت، قال الأكاديمي البريطاني -الذي تخرج من قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أوكسفورد- إنه لا يشعر بتناقض بين دعم الإمارات لتيارات فكرية صوفية، وأخرى "تنويرية تحديثية"، وثالثة سلفية مدخلية؛ معتبرًا أن الأمر انتهازي واستغلالي لا أكثر، ويعتبر الأعظمي أن هذا التصوف -الذي تحفظ على تسميته بالسياسي- يعد استغلالاً للجانب الصوفي لتعبئة الناس لمصالح سياسية معينة.

ويرى الأعظمي أن التقليد الإسلامي عرف مجموعة متنوعة من ردود الفعل على الحكم الاستبدادي، بدءًا من "المعارضة بالقلب"، وحتى "التمرد المسلح"، مؤكدًا أن أغلب المتأخرين مثل الغزالي وابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني كانت لهم مواقف بين هذين القطبين، ودعوا للتمرد في ظروف معينة فقط، لكنهم في الوقت نفسه ينصحون بموقف حاسم في التعبير عن الطغيان.

ويؤكد الأعظمي أن مقاومة الاستبداد بالكلمة كان في صميم التقليد الإسلامي، على عكس مزاعم الشيخ حمزة يوسف، لكنه أشار إلى أن القرون المتأخرة شهدت نوعًا من التصوّف يسهل تسييسه، وينطبق عليه قول كارل ماركس "الدين أفيون الشعوب"، مشيراً إلى المداخلة والصوفية السياسية الذين يتم استخدامهم من قبل الأنظمة العربية مثل الإمارات، على عكس صوفية آخرين واجهوا الاستعمار، مثل الأمير عبد القادر الجزائري والحركة السنوسية الليبية، حسب تعبيره.