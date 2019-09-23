زمن العرب في صقلية.. رحلة الشعر من ظلال الأمراء إلى بلاط النورمان

عمران عبد الله

أضحت جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط محضنا لثقافة عربية مزدهرة، استمرت حتى بعد سيطرة النورمان عليها عام 1072 للميلاد؛ واستوطنت القصيدة العربية الجزيرة بدءا من القرن التاسع وحتى القرن الثاني عشر، بما في ذلك حكم الملوك النورمان وفي أوقات الاضطرابات السياسية الكثيرة التي شهدتها الجزيرة.

وازدهر الأدب العربي في الجزيرة المتوسطية في زمن أمراء بني كلب والنورمان من بعده على حد سواء، وحرص أمراء بني كلب العرب على إحياء الشعر والقصائد لتعزيز التماسك في بلاطهم المهدد بالخصومات الاجتماعية والطائفية والعرقية. وفي وقت لاحق تنافس الشعراء العرب مرة أخرى في بلاط ملك النورمان روجر الثاني الذي اشتمل على أدباء مسيحيين ومسلمين على حد سواء.

تحولات صقلية

عاشت جزيرة صقلية ثلاثة أحداث كبرى في الزمن العربي غيرت من أحوالها، هي: حكم الجزيرة بواسطة الأغالبة ثم الفاطميين وسلالة بني كلب، و"الفتنة الصقلية" التي أعقبت انهيار إمارتهم، وأخيرا سيطرة النورمان على الجزيرة.

ونجت القصيدة من هذه الاضطرابات المثيرة والتغيرات في الوسط الاجتماعي والسياسي، وحافظت على قيمتها كعملة اجتماعية في مجتمع مليء بالخلافات العرقية والطائفية والسياسية.

وأدت التمردات والصراعات بين الطوائف الصقلية المختلفة إلى انقسامات اجتماعية عميقة، عززتها التدخلات العسكرية من شمال أفريقيا وجنوب إيطاليا، والتنافس بين طبقات النبلاء والفلاحين وسكان المدن من جهة، وبين العرب والبربر من جهة أخرى.