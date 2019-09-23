بن إسماعيل.. مصور مراكش الثقافية والفنية منذ ثلاثة عقود

تكتسي الجولة في قلب مدينة مراكش رفقة الفنان التشكيلي أحمد بن إسماعيل نكهة خاصة، حيث تنكشف للزائر هوية المدينة التاريخية لتطغى على الصورة السياحية التي تختزلها في ساحة جامع "الفنا" الشهيرة وقليل من الأزقة السياحية.

تنطلق الجولة مع بن إسماعيل في مسار تاريخي سياحي، بالذهاب باتجاه مسجد الكتبية وجامع الفنا ومقبرة "سبعة رجال" (علماء ومتصوفون دفنوا بمراكش)، ثم إلى قبر مؤسس المدينة يوسف بن تاشفين المرابطي الذي بناها عام 462 للهجرة/ 1070 للميلاد.

للجواب عن سؤال مصير المدينة العتيقة وأهلها، يفضل أحمد بن إسماعيل أن يأخذ الزائر إلى "دار الشريفة" التي يملكها مغربي وكرسها لخدمة الثقافة المغربية في سياق تطغى فيه الثقافة "الفرانكفونية".

الكاتب الإسباني خوان غوتيسولو أمام مقهى فرنسا عام 2002 (مواقع التواصل)

رحلة في عالم التصوير

أقام بن إسماعيل عشرين عاما في الدار البيضاء، وفي عام 2005 غادر طوعا وظيفة التعليم ليتفرغ للتصوير والرسم ويعود إلى مراكش. كان متأثرا بارتباطه الوطيد بمراكش العتيقة، بدروبها وأزقتها وهندسة رياضاتها ومنازلها التي ولد فيها أجداده.

كانت الكاميرا تسحر بن إسماعيل عندما يراها معلقة على أعناق السياح في ساحات المدينة، فقام بتدبير المال ليشتري السحر ويجربه في التقاط صور تذكارية لعائلته وأصدقائه.

وتطور السحر بتطور حصوله على راتب محترم من وظيفته في الدار البيضاء، فاشترى كاميرته الاحترافية الأولى ما بين عامي 1982 و1983 من المخرج السينمائي الراحل محمد الركاب، صاحب فيلم "حلاق درب الفقراء".

تعلم بن إسماعيل على يديه الكثير، "لكن الركاب رحل باكرا" واحتفظ إلى الآن بكاميرا "مينولتا" التي أخذها من الركاب نفسه.