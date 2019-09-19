اختلاق إسرائيل وتاريخ فلسطين.. تحيزات علم الآثار ودراسات العهد القديم

واهتمت اتجاهات البحث الأوروبية قبل قيام إسرائيل (1948) بجذور مملكة "إسرائيل القديمة" في تواريخ العهد القديم (التوراة)، وسيطر السعي وراءها على البحث التاريخي والأثري في فلسطين والمشرق لتأكيد شرعية الكيان الإسرائيلي الحديث، فيما ذكرت عبارة "مملكة إسرائيل" في التوراة باعتبارها تمثل الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام، لكن وجودها التاريخي يعتبر محل جدل ونقاش.

ثلاثة نماذج تفسيرية

تقدم النماذج التفسيرية الثلاثة لنشوء إسرائيل القديمة ما يمكن اعتبارها دلائل تبين تورطها في الصراع المعاصر على فلسطين، وتأثير مسار المشروع الصهيوني منذ بداياته على صياغة هذه النماذج.

ووصف عالم اللاهوت الألماني آلبريخت آلت في نظرية "التسلل أو الاختراق" التي صاغها عام 1925 لفهم جذور إسرائيل القديمة، هجرة بني إسرائيل بالتسلل "السلمي" إلى فلسطين أواخر العصر البرونزي، وأعادت الفرضية بناء الماضي واختلاق إسرائيل قديمة بما يعكس وقائع تاريخ فلسطين الحديث منذ عشرينيات القرن الماضي، وانطلاق الهجرة الصهيونية إليها.

وفي نموذج "غزو فلسطين" الذي أنتجته المدرسة الأميركية للدراسات التوراتية بقيادة عالم الآثار الأميركي والباحث في الكتاب المقدس وليم فوكسويل ألبرايت (توفي عام 1971)، ترد رواية بديلة لقيام إسرائيل قديمة في فلسطين مبنية على مكتشفات أثرية، لإثبات قيام حملة عسكرية أبادت مجتمعات مدنية فلسطينية، ولعب "اختلاقه" دورا بالغا بالقرن الماضي.