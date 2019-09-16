الشاعر والمشترك الإنساني.. بحث عن التأثير أم عن عالمية مزيفة؟

تتسارع التغيرات في القيم الإنسانية زمن العولمة، وتنزع تصرفات الإنسان أكثر فأكثر إلى تحطيم تلك القيم، في وقت يبحث فيه الشعر الآن عن المشترك الإنساني المحدث للأثر المقاوم لتلك التغيرات.

إن موضوعات مثل السلم والحب ونبذ الكراهية وغيرها هي موضوعات إنسانية تناولها الشعراء منذ فجر الإنسانية، بيد أن التساؤل الذي بات ملحا هو هل تلك الموضوعات كافية لجعل الشعر يستجيب لما نبحث عنه في العمق؟ أم قد يصير الأمر استجداءً من الشاعر للاهتمام بكتابته خاصة عن طريق المراهنة على الترجمة إلى لغاتٍ أجنبية بحثًا عن عالمية مزيَّفة؟

نزعة كونية

يقول الشاعر والناقد عبد الحق ميفراني للجزيرة نت إن الشعر مدرسة الحياة، وهو القادر على تجسير الهوة بين الكثير من مفارقات العالم، وإعطاء إنسانية الإنسان المكانة الراقية والأسمى، فمنذ هوميروس إلى اليوم سيظل الشعر الجنس التعبيري الأرقى على احتواء كل كينونات الإنسان، على اختلافها.

كما أن الشعر يمجد القيم الإنسانية ويواجه الآني والسريع والمبتذل، وهي تحديات أساسية لن يواجهها الشعراء اليوم إلا بمزيد عمق وترسيخ قيم وكشف تناقضات عالَم معولَم، وهو سيظل آخر قلاع الحرية كما كان، وستمكث له قدراته التوقعية بالمستقبل، يؤكد الأكاديمي عبد الفتاح شهيد للجزيرة نت.

في حين يقول الشاعر والناقد عبد اللطيف السخيري للجزيرة نت إن الشعر نزوع كوني بلا منازع، ولعل مركزية اللغة في حياة الإنسان كافية لوحدها لجعله يعيش بطريقة شعرية في الوجود من خلال الموجود، كما يؤكد الشاعر الألماني الكبير فردريش هولدرلين.