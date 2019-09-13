القصيدة السيرذاتية.. السياب وناظم حكمت وآخرون يكتبون حياتهم شعرا

عمران عبد الله

يُكتب فن السير الذاتية في العادة نثرا، لكن القالب الشعري يمنحه متعة وجمالا إضافيين، إذ سجل بعض الشعراء سِيَرهم الذاتية في قصائد، واستطاعوا تطويع القالب الشعري لاستيعاب ملامح من سيرهم الذاتية.

وتبدو قصائد السير الذاتية امتزاجا للفنون الإبداعية ونوعا هجينا من فني الشعر والسرد، ورغم ندرتها وعدم انتشارها فإن النماذج القليلة التي أجادتها نجحت في فتح نوافذ إبداعية جديدة عبر دمج جنسين أدبيين معا.

ورسم الشاعر العراقي الذي سجل كثيرا من أحداث حياته في قصائده عبد الوهاب البياتي صورة لصباه بالعراق في قصيدة تحمل عنوان "مذكرات رجل مجهول" قائلا:

13 مارس

أعرفت معنى أن تكون؟

متسولا، عريان، في أرجاء عالمنا الكبير

وذقت طعم اليتم مثلي وضياع؟

أعرف معنى أن تكون؟

لصا تطارده الظلام

والخوف عبر مقابر الريف الحزين

وعاش البياتي حياة التنقل والترحال التي أثرت على شعره "المنفي"، وفي شعر بدر شاكر السياب كثير من الإشارات لقصص من حياته بما في ذلك تجاربه في الحب ومعاناته مع المرض والغربة، وبعد أن عاد إلى البصرة وهو يعاني المرض وكتب قصيدة "من ليالي السهاد" التي يقول في خاتمتها:

وعدت إلى بلادي يا لنقلات إسعاف

حمان جنازتي منمددا فيها أئن رأيت (غيلانا)

يحدق بانتظاري في السماء وغيمها السافي

وما هو غير أسبوعين ممتلئين أحزانا

ويفجأني النذير بأن أعواما من الحرمان والفاقة

ترصد بي هنا في غابة الخوذ الحديدية

غريق في عباب الموج تنحب عنده الغاقة

تئن الريح في سعف النخيل عليه ترثيه

قصائده الحزينة بين أوراق من الدفلى أو الصفصاف تبكيه