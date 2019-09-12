لعنات وشعوذة.. حيل لحماية المخطوطات والكتب بأوروبا العصور الوسطى

دأب كتاب ونساخ العصور الوسطى الأوروبية على استعمال عدة أساليب لحماية أعمالهم، ومن أكثرها طرافة اللجوء إلى طريق التهديد بالموت، أو ما هو أسوأ من ذلك عن طريق عبارات.



لم تكن عملية الكتابة والنسخ سهلة؛ فالكاتب ينحني فوق طاولة النسخ في ساعات النهار الطويلة، متجنباً ضوء الشموع التي تشكل خطراً على الكتب، ويبذل جهداً كبيراً لتكوين الحروف يدوياً وتجنب الخطأ. وكتب أحد الناسخين أن مهنتهم مؤلمة للغاية، وأضاف أنها "تطفئ نور العينين، وتسبب الانحناء الخلفي، وتسحق الأحشاء والأضلاع، وتسبب ألم الكليتين والإرهاق للجسم كله".

ونظرًا للجهد الشديد الذي يبذله النسّاخ لصناعة المخطوطات والكتب، كانت حماية عملهم من السرقة والعبث تعد أولوية، ولأجل ذلك استخدموا القوة الوحيدة التي لديهم؛ أي الكلمات في بداية أو نهاية الكتب، ووظفوا أساطير وخرافات ولعنات مخيفة لتهديد اللصوص بالألم والمعاناة إذا حاولوا سرقة هذه الكتب أو إتلافها.

وكانت "لعنة الكتب" طريقة مستخدمة على نطاق واسع لمنع سرقة المخطوطات خلال فترة العصور الوسطى في أوروبا، ويعود استخدامها إلى عصور ما قبل المسيحية، عندما تم استدعاء غضب الآلهة لحماية الكتب والمخطوطات.