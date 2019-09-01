من خلال رواية باللغة الألمانية.. كاتب شاب يعبر عن معاناة الشعب السوري

عمر حوراني

ينطلق السوري "نذير حنافي العلي" عبر روايته التي كتبها باللغة الألمانية في التعبير عن سنوات من الضياع عاشها كباقي السوريين، والتي تنتقل ما بين الاعتقال والتعذيب، ووصلا إلى التهجير القسري ومغادرة بلده.



يقول الكاتب السوري إن اعتماده للغة الألمانية انطلق من عاملين أساسيين، أولهما ارتباطه بالمكان الذي يعيش فيه حاليا ودار النشر التي قبلت العمل على روايته، وأما السبب الآخر فهو أن الرواية تنتهي في ألمانيا التي ينتهي بها مسار الهجرة التي اتبعها أبطال روايته.



ويوضح العلي للجزيرة نت أن تداخل الملف السوري مع ما يجري في ألمانيا كان له صدى كبير في الشأن الألماني، خاصة مع ظهور قضية اللاجئين بشكل واضح بعد عام 2015 وصعود اليمين المتطرف، بالإضافة إلى نقاشات حول الهوية وتنوع الثقافات.

حصار ومهجر

وفي حديثه عن تفاصيل رواية "غرفة بلا نوافذ" وأبطالها "جاءت الرواية كعمل أدبي يرصد هذه النقاشات المحتدمة، حول القضية السورية، والتي تنتقل من حي محاصر يصور الواقع الذي عايشه آلاف السوريين، إلى حديث بين سوريين في المهجر".

وتسير الرواية في أحداثها بشكل متسارع في تصوير واقعي للحال في سوريا، من جوانب عدة ومن بوابة تناقضاته الواسعة، يصاب سليم ويحاول عزيز إنقاذه، لكنه يفشل في ذلك، ليضطر للهرب من الحي المحاصر، ويقرر الخروج مع علاء وهو مقاتل في صفوف المعارضة نحو الشمال.

وتأخذ بعدها الرواية منحى آخر من الترقب والضياع، لتصور ما تمر به حياة زوجة سليم صديق عزيز التي غدت وحيدة، وبعد انتهاء الحصار تخرج إلى دمشق، وفيها تجد نفسها غريبة وتقابل دمشق الشاحبة التي ودعتها منذ سنوات، لتعتزم الرحيل.