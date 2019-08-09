مدينة البدايات وباريس الشرق الأوسط.. عن الحداثة الشعرية في بيروت

عمران عبد الله

خلال منتصف القرن الماضي، وُجدت حركة أدبية من المنفيين والمهاجرين في بيروت الغربية في الوقت الذي كانت فيه العاصمة اللبنانية ملتقى المثقفين العرب من أنحاء البلاد العربية.

كانت بيروت الغربية ومقاهي حي الحمرا -ولمدة تصل لعشرين عاماً قبل اندلاع الحرب الأهلية- ملتقى الفنانين والمثقفين من أقصى اليسار لأقصى اليمين، التيارات القومية والوطنية، الحداثيين والتقليديين.

ونشأت المجلات الثقافية فيها، وكان لكل زمرة ثقافية مقهى خاص، بحسب كتاب الأكاديمي الأميركي روبن كريسويل الصادر مؤخراً عن مطبعة جامعة برينستون.

يقول كريسويل أستاذ الأدب المقارن بجامعة ييل إن البنوك المحلية كانت في هذه الحقبة غارقة بودائع بلدان الخليج الغنية بالنفط، مما ساعد على تمويل طفرة في البناء، فتضاعفت المساحة المبنية للمدينة أربعة أضعاف في العقد الذي تلا الحرب العالمية الثانية.

وحوّل هذا الصخب الفكري والاقتصادي بيروت إلى نقطة جذب للمفكرين والأدباء من داخل لبنان ومن البلدان المجاورة، وأصبحت مكانًا به كل خصائص ما أطلق عليه الناقد الأميركي روجر شاتوك -في دراسته للطبقة الباريسية المبكرة- "المحافظات العالمية" وهي مجتمع انتقائي من الغرباء الذين يعيشون على الهوامش ويتطفلون على الأفكار والإتيكيت والسمات المستوردة من مكان آخر، بحسب كتاب "مدينة البدايات.. الحداثة الشعرية في بيروت".

"شعر" الخال

في بيروت أسس الشاعر اللبناني يوسف الخال مجلة "شعر" الفصلية التي كرسها لنقد الشعر والأدب، وصدر أول أعدادها شتاء 1957، وقبل ذلك بعامين كان الخال قد عاد من الولايات المتحدة متأثراً بالشعر الأميركي الذي كان مسحوراً به، وحمل معه فكرة تأسيس مجلة للشعر الجديد سماها على اسم مجلة شعر الأميركية.

وبدأ تيار مجلة شعر الذي تجاوز شعر التفعيلة العربي لرؤية حداثية جديدة، واستقطبت المجلة عددا من الشعراء السوريين الهاربين من دمشق بعد ملاحقة السلطات للحزب السوري القومي الاجتماعي ومنهم أدونيس (علي أحمد سعيد إسبر) ومحمد الماغوط ونذير نبعة، وكانت المجلة مركز حركتهم.

كان انفتاح المجلة بطبعتها الأنيقة على الأدب الأجنبي والترجمة الأدبية أحد الطرق التي حددت بها "الحداثة" وأصبح لها مراسلون في القاهرة وبغداد وبرلين وباريس ولندن ونيويورك.

ومثلت وجهاً أدبياً لبيروت الحديثة مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، إذ صعدت العاصمة اللبنانية كمركز للثقافة العربية بدلاً من القاهرة.

وشجعت "قوانين الرقابة الليبرالية" في لبنان الكتاب والمحررين العرب على نشر أعمالهم، ومنهم من هرب من سوريا البعث أو فلسطين المحتلة أو نظام جمال عبد الناصر.