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بالفيديو.. متحف بيت القرين بالكويت تجسيد لتلاحم النسيج الوطني

محمود الكفراوي-الكويت

يُعد متحف بيت القرين بالكويت من أبرز الشواهد الباقية على آثار الغزو العراقي للبلاد أواخر عام 1990.

والمتحف هو بالأساس بيت قاومت فيه مجوعة من الكويتيين القوات العراقية إبان الغزو ليتحول بعدها إلى متحف يضم الآليات المشاركة في المعركة، والأسلحة المستخدمة وملابس المقاومين والعديد من الصور الخاصة بهم.

وتوجد به قاعة للسينما وأخرى لعرض وثائق المراسلات العراقية خلال فترة الغزو التي يتحدث بعضها عن كيفية التعامل مع المظاهرات، وأخرى تتناول نقل مقتنيات حكومية وغيرها إلى بغداد.

ويجسد شهداء القرين -بتنوع مكوناتهم بين الشيعي والسني والحضري والقبلي- تلاحم النسيج الوطني الذي ظهر جليا وقت الغزو وهو واحد من أهم الدروس المستفادة من تلك المحنة.

المصدر : الجزيرة
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