التنوع اللغوي يرتبط بنظيره البيولوجي.. هكذا تؤثر اللغة على البيئة

عمران عبد الله

أعلنت غارديان البريطانية منتصف العام الجاري تعديل لغتها لإدخال مصطلحات تصف بدقة الأزمات البيئية التي تواجه العالم واستبدلت مصطلح "التغير المناخي" بكلمة "الطوارئ المناخية"، "الأزمة" بمصطلح "الانهيار"، "تزايد الحرارة عالمياً" بدلاً من "التدفئة العالمية" وذلك تقديراً لخطورة الكارثة البيئية المعاصرة على البشر.

وأشار إعلان الصحيفة أن مصطلح "أزمة المناخ" بات متداولاً في بيانات الاتحاد الأوروبي وأحزاب سياسية لأهمية اللغة في تناول القضايا البيئية بدقة متناهية حيث تناول الناقد الأدبي جون فلستينر في كتابه "هل يمكن للشعر أن ينقذ الأرض" أهمية الشعر واللغة وقدراتها الرمزية في وقت الأزمات البيئية معتبرا الشعر قادرا على جعل البشر يستعيدون الاهتمام بالبيئة.

التنوع اللغوي والبيولوجي

لا يفقد عالمنا التنوع البيولوجي فقط بل التنوع اللغوي والثقافي أيضاً، حيث تشير بيانات اليونسكو لعام 2018 في "أطلس لغات العالم المهددة بالاندثار" إلى أن 2500 لغة محلية مهددة بالانقراض وأن هناك لغة تنقرض كل أسبوعين.

ولا يبدو التزامن بين فقدان التنوع البيولوجي واللغوي الثقافي مجرد صدفة وإنما يوجد ترابط بينهما، كما يشير مجموعة من الباحثين في "علم اللغة الإيكولوجي" (البيئي).

غارديان أعلنت تعديل بعض مصطلحاتها لتحكم وصف بعض الظواهر والمجالات (الصحافة البريطانية)