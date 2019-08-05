الصوفية الإلكترونية.. هل تعيد التجارب الروحية على الإنترنت تشكيل الحياة الدينية

ويبحث روبرت روزنال أستاذ دراسات الأديان في الفضاء الإلكتروني كمجال بديل للتواصل وبناء المجتمع الصوفي افتراضيا، ويناقش -في كتابه الجديد "الصوفية الإلكترونية-الإسلام في القرن الحادي والعشرين" الصادر عن دار وان ورلد للنشر- الشبكات الصوفية على الإنترنت، معتبرا أن صفحات الويب الصوفية هي أشكال بديلة عن النصوص الصوفية ومنصة جديدة للتجربة الروحية.

ويكمل روزنال -الذي يعمل أيضا مديرا مؤسسا لمركز الدراسات الإسلامية العالمية بجامعة ليهاي بولاية بنسلفانيا الأميركية- قائلا "صفحات الويب، بطبيعتها، معقدة ومتحركة مثل السوائل، فهي بصرية وسمعية وبها روابط تشعبية، وهذه الأشياء تتغير دائما، ويتم إنشاء صفحة ويب لتعود وتتغير تماما بعد ستة أشهر.. ومثلما فعلت المطبعة من قبل، فإن الإنترنت يعيد تشكيل الحياة الدينية في القرن الحادي والعشرين".

وفي غياب هذا الاتصال المباشر وجها لوجه "على الأرض، يتساءل روزنال هل سيتسنى إنشاء روابط روحية بديلة على الإنترنت؟ وهل غرف الدردشة مفيدة للتعلم الروحي؟ وهل يمكن لصفحة ويب أن تحل محل الاتصال الفردي مع الشيخ، أم أن الشيخ سيصبح افتراضيا أيضاً؟ ومع استمرار تطور التقنيات الرقمية، هل يمكن أن تصبح بيئات الإنترنت أماكن حقيقية للممارسة الدينية؟

ويقول روزنال إن هناك تقليدا دينيا رقميا سريع التوسع، لكنه يلفت النظر لقلة الأبحاث عنه، ويقول "رغم وجود بعض الأبحاث حول الإسلام السيبراني وخاصة استخدام شبكات الجهاديين المتطرفة للإنترنت، فإن الوجود المتنامي للمجتمعات الصوفية لم يحظ باهتمام علمي كبير".

الصوفية الإلكترونية في الغرب

يوفر الفضاء الإلكتروني قنوات جديدة للتواصل، لكن مجتمعات الصوفية الأميركية لم تنغمس كثيرا في الثورة الرقمية بعد بحسب الكتاب الجديد، ولا يزال هناك توجه متحفظ في تعاملهم مع البيئة الإلكترونية، وتردد واسع في التخلي عن مقاليد التوجيه والإرشاد التقليدية وخوف من السماح لوسائل الإعلام الرقمية بأن تعمل بحرية جامحة ودون قيود.

ومع ذلك يتوقع روزنال أن هذا التردد لن يستمر طويلا، وبالنظر إلى المستقبل يتنبأ المؤلف بأن تقوم معظم مجتمعات الصوفية الأميركية بتوسيع نطاق استخدامها للفضاء الإلكتروني، مدللا على ذلك بوجود سوابق تاريخية لذلك، وتوفر الموارد لدى الصوفية مما سيدفعهم إلى الاستفادة من وعود وإمكانيات "الويب 3.0" (مصطلح لوصف مستقبل شبكة الويب العالمية).

الوسائط الرقمية تحفز وتسهل التواصل وفي الوقت ذاته تعيد تكوين الهويات الفردية والجماعية (غيتي)

ويلفت المؤلف النظر إلى أنه في الوقت الحالي لا تحتوي الغالبية العظمى من مواقع الصوفية على مساحة نقاشية أو منتديات ومساحات تفاعل ودردشة مفتوحة، وبدلا من ذلك يرصد روزنال وجود مساحات ثابتة إلى حد كبير في اتجاه واحد مع حدود محددة للمشاركة.

وفي أفضل الأحوال تستخدم الوسائط الرقمية الحديثة فقط لدعوة المريدين للمشاركة في المجتمع الصوفي وطرق الصوفية واقعيا وليس عبر الفضاء الإلكتروني.

ويؤكد روزنال أن التوتر والغموض والقلق الذي يحيط بهذه الأسئلة الجديدة عن الصوفية الإلكترونية يفسر جزئيا سبب تأخر الصوفيين الأميركيين نسبيا في تبني الثقافة الرقمية بالكامل.

وحتى البحث السريع في غوغل -يقول الكاتب- يلاحظ أن الصوفيين يتخلفون عن الجماعات الدينية الأخرى في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم من علماء ودعاة وإعلاميين وحتى "الجهاديين" الذين أثبتوا أنهم أكثر استعدادا للانغماس في مواقع إلكترونية افتراضية أكثر.