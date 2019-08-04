الظرفاء والظريفات.. مجتمع العصر العباسي الذي آثر الشعر المنقوش على المقروء

عمران عبد الله

سجل الأديب والشاعر أبو الطيب الوشّاء (869-937 للميلاد) عادات وتقاليد مجموعة من رجال الحاشية والنخبة العباسية، من المجتمع المعروف باسم "الظرفاء" الذين ألزموا أنفسهم بقواعد سلوك صارمة تحكم اللباس و"الإتيكيت" والخطاب والكلام، وحتى الرائحة التي ميزهم وجعلت الواحد منهم (الظرف) من آداب وفنون الخاصة من العباسيين.

وحكى الوشّاء في كتابه "الظرف والظرفاء" عن أفراد النخب العباسية -ومنهم كتاب وعلماء وموسيقيون من الرجال والنساء- أن هذا الأسلوب منحهم قدرة على تمييز أنفسهم عن بقية المجتمع، وساعدهم بسماته المميزة على تكوين طبقة من النخبة لا تستند إلى الأنساب أو الثروة ولكن إلى إتقان الثقافة وتقاليد الشعر.

واعتبر الوشاء في مقدمة كتاب الظرفاء الذي حققه الأكاديمي فهمي سعد، أن الظرافة من الخصال الفردية التي يتحلى بها الإنسان، ومنها ما يتعلق بالأخلاق الاجتماعية مثل حفظ الجوار والوفاء والأنفة من العار وطلب السلامة من الأوزار، ومنها ما يتعلق بوسائل الفرد وعدته من الفصاحة والبلاغة والعفة والنزاهة.

آداب الظرفاء

وضع الوشّاء في كتابه أبوابا لوصف زي الظرفاء في المسرّات ولباس الظريفات من النساء و"زيهم في الشراب الذي يتخيره ذوو الألباب"، والأشياء التي يتطير الظرفاء من إهدائها ويرغبون عنها لشناعة أسمائها، وما قيل في صفة الورد ومحلّه في قلوب ذوي الوجد، وذكر التفاح وما كره الأدباء من أكله، وصفة التظرّف ومباينة الظرفاء لذوي التكلف.