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بالفيديو.. سوق السراي ببغداد يمتد للعهد العباسي

يقع سوق السراي في بغداد القديمة بالقرب من شارع الرشيد وفي نهاية شارع المتنبي.

ويشتهر السوق حاليا بتجارة الدفاتر والأوراق والكتب المدرسية بعدما كان يشتهر في السابق بصناعة وتجارة الجلود الطبيعية فسمي حينها بسوق السراجين.

وتتكدس على جنبات الطريق في سوق السراي مختلف أنواع القرطاسية من دفاتر وأقلام وأدوات مكتبية.

لا يتعدى طول السوق 300 متر، ولا يزيد عرض ممر المشاة فيه عن ثلاثة أمتار.

ويعد السوق امتدادا لشارع المتنبي وضمن محلة جديد حسن باشا، ويعتبر سوق السراي من أقدم الأسواق في بغداد، ولقد تزامن بناؤه مع بناء جامع الوزير حسن باشا، ابن الوزير محمد باشا، عام 1660.

المصدر : الجزيرة
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