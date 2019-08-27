الإسلام بأميركا.. قصة كفاح ضد الصور النمطية

عمران عبد الله

في يوم الرؤساء الأميركيين 2019، دُعيت الناشطة الأميركية والمدافعة عن الحريات الدينية أسماء الدين للتحدث في متحف الكتاب المقدس في واشنطن العاصمة حول التزام الآباء المؤسسين بالحرية الدينية للجميع مع متحدثين من خلفيات دينية مختلفة.

وروت الكاتبة في كتابها "عندما لا يكون الإسلام دينًا: داخل الكفاح الأميركي من أجل الحرية الدينية" تعرضها في هذا اللقاء لأسئلة نمطية مثل الشريعة واضطهاد النساء والأقليات الدينية، وخوف الأميركيين -غير المبرر- من انتهاك الإسلام الدستور الأميركي، واستخدام الحريات الدينية من قبل المسلمين للاستيلاء على أميركا.

هوية الأمة الأميركية

وتقول أسماء في مقدمة كتابها -الصادر حديثاً عن دار بيجاسوس للنشر- إن هناك مفهومين متنافسين عن هوية الأمة الأميركية ظهرا عند تأسيس الولايات المتحدة؛ أولهما الحفاظ على الوضع البروتستانتي القائم، أو ضمان الحقوق الفردية بغض النظر عن الدين، والمفهوم الثاني هو الذي اختاره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة.

وأراد رئيس الولايات المتحدة في بداية القرن 19 توماس جيفرسون -على وجه الخصوص- دراسة الثقافات الأخرى والتعلم من نجاحاتها وإخفاقاتها، واقتنى نسخة من المصحف ليساعده في الدفاع عن المسلمين المحرومين في أميركا الناشئة.

ورغم أن جيفرسون لم يكن على علم بأي مسلمين بأميركا خلال فترة حكمه (تكشف الدراسات الحديثة أن نحو 20٪ من العبيد في أميركا كانوا مسلمين)، فإنه كان يأخذ بعين الاعتبار حقوق السكان المسلمين المحتملين ضمن الأمة الأميركية.