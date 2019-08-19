الأدب العربي ناطقًا بالإسبانية.. العدد صفر من مجلة بانيبال يرى النور

عرف القراء مجلة بانيبال الأدبية التي تنشر في إصداراتها السنوية الثلاثة أعمالاً أدبية عربية مترجمة للإنجليزية، وأصدرها الزوجان الكاتب العراقي صموئيل شمعون والناشرة البريطانية مارغريت أوبانك من لندن بدءًا من فبراير/شباط 1998.



وبعد أكثر من عقدين من الزمان، قررت أسرة المجلة التوجه للعالم الناطق بالإسبانية، وبدأت بالفعل تقديم العدد صفر من المجلة، وكتبت الناشرة مارغريت أوبانك -في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه- أن هناك ثلاثة أسباب وقفت وراء مشروعهم منذ البداية ولا تزال، ودفعتهم لترجمة الأدب العربي للإنجليزية ثم للإسبانية.

واعتبرت أوبانك أن الأدب العربي جزء أساسي من الثقافة الكونية والحضارة الإنسانية، وأنه يعمل على تعميق الحوار بين الثقافات، إضافة إلى المتعة والانفعال اللذين تنتجهما قراءة قصيدة جميلة أو نص خيالي.

وقالت أوبانك إنه منذ أول إصدار لها سعت "بانيبال" إلى وضع نفسها في خدمة بانوراما الأدب العربي الحالية الحيوية ومتأججة الغليان، وحولتها السنوات إلى بؤرة إشعاعية تُقَدِّم مؤلفين جددا من دول عربية مختلفة، سواء لتعريفهم في ما بينهم أو لبقية العالم.

بانيبال الإنجليزية

كان ظهور النسخة الإنجليزية من بانيبال في تلك الفترة المنصرمة من صيف عام 1997، وكان ردًّا على النقص الملاحظ في الترجمات المتاحة. وكانت (المجلة) ردنا على التهميش الذي يعاني منه المؤلفون العرب، وعلى "التقطير النسبي للترجمات" التي كانت تُنشر، على الرغم من الدفعة التي يفترضها منح جائزة نوبل في الآداب للروائي المصري نجيب محفوظ عام 1988.

وأخذت بانيبال اسمها من الإمبراطور الآشوري أشوربانيبال (668-627 قبل الميلاد)، مؤسس أول مكتبة في العالم، ووُلِدت المجلة لتتحوَّل إلى مكتبة مختصة بالأدب المعاصر في العالم العربي وفي الشتات.

ويكتب في المجلة مؤلفون عرب بأي لغة، وتنشر النصوص مترجمة إلى الإنجليزية، وعملت المجلة على الاتصال اليومي مع المشهد الأدبي العربي، وقامت بترجمة أعمال مؤلفين معاصرين من جميع أنحاء العالم العربي إلى اللغة الإنجليزية.

وأسهمت في رفع مستوى النقاش الأدبي في العالم العربي، وجعل الأدب العربي في متناول أوسع جمهور ممكن، ووضع إنتاجه الأدبي في المكان الذي يستحقه ضمن الآداب العالمية. وبالمثل، تتوجه بانيبال إلى القارئ العالمي لكي تقربه من الأوجه المتعددة لواقع الثقافات العربية بكل تنوعاتها وبكل حيويتها.