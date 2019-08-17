نادي الشباب الريفي بقرية بئر عمامة.. من مكان مهجور إلى مقر لمبادرة "تونس تقرأ"

قبل اندلاع ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غربي تونس)، كان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي -حزب الرئيس المخلوع بن علي- يستعرض قوته في مبنى ذي غرفتين في قرية بئر عمامة بمعتمدية (حكم محلي) بئر الحفي، فيقيم فيه اجتماعاته وينظم فيه أنشطته الحزبية.

بسقوط نظام بن علي لم تعد أعلامه بنفسجية اللون تحتل المكان الذي تحوّل إلى فضاء مهجور مكسور الأبواب والنوافذ، وجدرانه آيلة للسقوط، ومغلق إلى أجل غير معلوم، فما كان من شباب هذه القرية إلا أن قرروا فتحه ونفض الغبار عنه ونزع رداء الحزب والسياسة عنه، وتحويله إلى "نادي الشباب الريفي بئر عمامة"، الذي يحتضن أيضا مبادرة "تونس تقرأ".

تولى الشاب ناجح يوسفي -المجاز في اختصاص الفنون الجميلة- الإشراف على هذا المشروع، وبمساعدة عدد من شباب منطقته والأولياء وحتى الأطفال الذين تطوعوا بما تيسر من الأموال والجهود البدنية، أعادوا ترميم هذا الفضاء وتزيينه وتجهيزه بمعدات متواضعة حتى أصبح صالحا للاستغلال.