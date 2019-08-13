درويش مترجَما للعبرية.. كيف قرأ الإسرائيليون شعر القضية الفلسطينية؟

عمران عبد الله

لم توقف وفاته قبل 11 عاما وبالتحديد في 9 أغسطس/آب 2008 الجدل الطويل حوله كلماته وأشعاره داخل المجتمع الإسرائيلي، فشاعر الأرض والحب والقضية الفلسطينية استطاع أن يخترق بقصائده ومعجمه المبتكر ودلالات مجازاته، الثقافة العبرية ويصبح مادة للجدل والنقاش داخل مجتمع الاحتلال.

في قصيدته "شتاء ريتا الطويل" جعل الشاعر الراحل محمود درويش من علاقة الحب بين الشاعر الفلسطيني والفتاة اليهودية ريتا رمزا مجازيا، سرد من خلاله معاناة الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يغيب الشاعر عن وطنه، ويستخدم صيغا استبدادية آمرة تعبيرا عن إرادته المطلقة وحكم الأمر الواقع، بينما تغيب ضمائر المتكلم دلالة على غياب الفلسطيني عن وطنه وضياع صوته وحقه.

ورغم أن سميح القاسم صديق درويش المقرّب قال إن للراحل درويش تجربة مع فتاة إسرائيلية كانت متعاطفة مع الشعب الفلسطيني، فقد اكتسبت في قصيدة درويش دلالات رمزية مليئة بالتناقضات والمفارقات بحيث تجاوزت تجربته الشخصية، بينما حضرت الفتاة التي أحبها الشاعر الراحل أمسياته الشعرية وتعاطفت معه.