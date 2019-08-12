المريد الصوفي الذي يعمل مستشارا لترامب.. حمزة يوسف في حضرة "مقامات" الإسلام الغربي

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا مطولا تناول وبالتفصيل جوانب من سيرة الداعية الإسلامي الأميركي الشيخ حمزة يوسف هانسن وفلسفته ومواقفه السياسية من العديد من القضايا التي تهم المسلمين، خاصة المقيمين منهم في الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة.

ولاءات مشتتة

وورد في المقال الذي كتبه مراسل الموقع بنيويورك أزاد عيسى، أن الشيخ حمزة الذي زعم ذات مرة أن المسلمين يتوجسون من علماء السلاطين يتعاون الآن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما ينظر إليه البعض على أنه "جاسوس إماراتي".

ويواجه حمزة يوسف حاليا أزمة غير مسبوقة وسط عامة المسلمين تتعلق بشرعيته كداعية. ومع ذلك فإن أزاد عيسى يصف الرجل في مقاله بأنه يتمتع بذكاء وقاد ويجيد اللغة العربية إجادة تامة، ويُعتبر صوتا لملايين المسلمين في أميركا الشمالية وأوروبا.

ولطالما ظل الشيخ حمزة شخصية مثيرة للجدل، إلا أن الأحداث التي طرأت في الشهور الـ18 الماضية جعلته هو وأتباعه هدفا لسيل من الانتقادات التي اتهمته بتخليه عن الجالية المسلمة وتسببه في تفاقم العداء تجاه المسلمين.

ويرى منتقدوه أن ارتباطه المستمر بالحكومة الإماراتية وصلته، لاحقا، بإدارة ترامب يؤكدان أنه مدافع عما يسميها كاتب المقال "الإمبراطورية الأميركية"، بل وصفه بـ"الجاسوس العميل" للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط.