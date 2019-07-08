100 بورتريه لنجيب محفوظ في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير

يرسم ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير البسمة على الوجوه للعام السادس بلوحات ساخرة تعبر عن آراء وأفكار وثقافات 345 فنانا من 71 دولة، حيث تم افتتاح الملتقى أمس الأحد في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة القديمة، وسط حضور عدد من الفنانين التشكيليين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وتماشيا مع تيمة الملتقى هذا العام التي تحمل عنوان "الثقافة ورموزها"، أقيم معرض خاص ضم 100 بورتريه للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ برؤية فنانين عرب وأجانب، وكان أبرز أعماله لوحة تشكيلية للفنان المصري جلال جمعة صنعها من الزلط.

وقال جمعة (71 عاما) خلال حفل الافتتاح إن "هذا العمل صنع بعناية ودراسة واستغرق مني وقتا للبحث عن قطع الزلط الملائمة لتشريح وجه الأديب العالمي الذي أكن له كل تقدير واحترام".

وأضاف "ارتبطت بأعمال نجيب محفوظ منذ كنت طالبا في كلية الفنون التطبيقية، واليوم سعيد جدا لرؤية فنانين من أنحاء العالم يقدمون رؤيتهم له في قوالب وأشكال مختلفة".

ويشمل برنامج الملتقى الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ورش عمل وندوات ومعارض متخصصة.

ويهدى الملتقى دورته السادسة التي تمتد حتى 21 يوليو/تموز الجاري، إلى الفنان المصري الراحل محمد عبد المنعم رخا (1910-1989)، وتسلم درع التكريم عن أسرته ابنه جمال رخا.

كما كرم الملتقى مجموعة من فناني الكاريكاتير العرب والأجانب.