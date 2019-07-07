 في مبادرة فريدة.. المدرج الروماني بعمان يكتسي بالكتب المجانية
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في مبادرة فريدة.. المدرج الروماني بعمان يكتسي بالكتب المجانية

همام العسعس-عمّان

انطلقت مبادرة "كتابنا حضارتنا" للقراءة في المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان، وسط إقبال آلاف المواطنين الذين جاؤوا من كل حدب وصوب للحصول على الكتب المنوعة التي توزع بالمجان للتشجيع على القراءة، حيث جرى فرش المدرج الروماني بأكثر من 50 ألف كتاب، لعناوين مختلفة ما بين الأدب والعلوم والتاريخ والمنوعات.

وجاءت الفعالية بتنظيم من مكتبة "أزبكية عمّان"، وأمانة عمّان الكبرى، وبدعم من وزارة الثقافة والشباب، بالإضافة إلى اتحاد الأدباء والكتّاب الأردنيين، وهيئة شباب كلنا الأردن، وبمشاركة مؤسسة ولي العهد "مصنع الأفكار".

وقد تضمنت المبادرة أنشطة لتوقيع الكتب والروايات بمشاركة بعض الروائيين، وكان أبرزهم الشاعر والروائي أيمن العتوم، ولم يستطع المنظمون إكمال الأنشطة المسرحية التي كانوا قد أعلنوا عنها، نظرا لاكتظاظ المدرج بالحضور والإقبال غير المسبوق على فعالية تُعنى بالقراءة والتشجيع عليها.

وقال حسين ياسين صاحب فكرة المبادرة للجزيرة نت، إنه عمل على تنفيذ المبادرة منذ خمس سنوات دون أن تتحقق، إلى أن أصبح حُلمه حقيقة بفرش المدرج الروماني بآلاف الكتب لدفع الناس نحو القراءة.

وأضاف أن للمبادرة أهدافا مختلفة، منها تشجيع السياحة الداخلية ودعم هذا القطاع وربطه بالثقافة، كون المدرج الروماني مكانا تاريخيا وإرثا ثقافيا عريقا، يجب أن يضم مثل هذه الفعاليات لرفع منسوب الوعي، والمساهمة في نهضة الأمة.

المصدر : الجزيرة
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