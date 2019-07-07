"حكي القرايا" من الافتراض للواقع.. هكذا يخلد الفلسطينيون تراثهم

عاطف دغلس-نابلس

"بكرية عبد الرحمن العبد الله"، هكذا يُلفظ اسمها بلهجة الفلاحين الفلسطينيين، وهكذا نودي عليها من بين الحضور خلال حفل تكريم أقيم قبل أيام دعيت له وآخرون من أهالي قريتها دير بلوط قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية.

بعد نصف قرن أو يزيد من التعب والشقاء في فلاحة الأرض، جاء من يقول للحاجة بكرية (أم عزيز) شكرا، ويمنحها شهادة تقدير زادت من احترامها لنفسها وأعلت شأن عملها بين قريناتها كامرأة تمتهن حراثة الأرض عبر دابتها، وهو عمل قامت عليه أكثر بعد وفاة زوجها عام 1989.

فمنذ زمن بعيد، وقبل "حكي القري"، وأم عزيز (79 عاما) تتدبر أمورها بعملها الشاق في أرضها وتربية أبنائها الأحد عشر وحدها، فالحياة كما تصفها "قاسية".

غير أن هذا التكريم، تقول ابنتها الكبرى عزيزة، وقع في محله وغمرها سعادة لم تعرفها من قبل، وتضيف "انتشت والدتي ودبَّ فيها النشاط" وواصلت بحيوية أكثر عملها الذي لم تنقطع عنه يوما رغم حالتها الصحية الصعبة وكبر سنها.