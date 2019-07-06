مجلة بانيبال تحتفي بـ"المخلوقات الجميلة" لفاضل العزاوي

خصص العدد الجديد (65 صيف 2019) من مجلة "بانيبال" التي تعنى بترجمة الأدب العربي الحديث للإنجليزية ملفا شاملا عن التجربة الشعرية والروائية والنقدية للكاتب والشاعر العراقي فاضل العزاوي، وساهم في الملف العديد من الكُتاب العرب والأوروبيين.

وكتبت ناشرة المجلة مارغريت أوبانك في افتتاحيتها عن أعمال العزاوي التي ترجمت إلى الإنجليزية، أنها "أثارت الانتباه إليها باعتبارها أعمالا حداثية أصيلة آسرة بقفزاتها المفهومية وغنى مفاجآتها اللغوية وانفجاراتها الحسية"، في حين تحدث الكاتب العراقي فاروق يوسف عن مكانة العزاوي الأدبية بالعراق والعالم العربي في مقالة بعنوان "أيقونة عراقية فريدة".

وفي الملف الذي حمل عنوان "مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة"، قدم الناقد العراقي المعروف فاضل ثامر مراجعة مفصلة لتجربة فاضل العزاوي الشعرية والنثرية خلال ما يقرب من ستين عاما من الإبداع المستمر، منتهيا إلى أن فاضل العزاوي اسم لن يتكرر ثانية بسهولة في الثقافة العراقية.

وقدم الشاعر الليبي الأميركي خالد مطاوع الذي ينشر أعماله بالإنجليزية (وكان قد قام من قبل بترجمة ديوانين للعزاوي إلى الإنجليزية وهما "في كل بئر يوسف يبكي" و"صانع المعجزات") شهادة مؤثرة، تحدث فيها عن تجربته في القراءة مع العزاوي والأثر الذي تتركه قصائده بالجمهور الغربي.

وختم مطاوع نصه "سيتضح في يوم ما أن فاضل العزاوي هو أحد أكثر شعراء الحداثة العرب اجتراء، إنه الشاعر الكاشف للحقيقة التي تنفذ إلى تحت جلودنا، وهو إذ يفعل ذلك يجعلنا نضحك أو نبكي، ولكنه غالبا ما يجعل الأرض تهتز تحت أرجلنا والسقوف تطير في الهواء".

وتضمن الملف، أيضا قصائد جديدة للعزاوي، المقيم بألمانيا منذ بداية السبعينيات، ومقالتين بتوقيعه واحدة عن تجربته في الكتابة وأخرى عن قصة كتابته لنص "المخلوقات الجميلة" قبل نصف قرن والأثر الذي تركته بتطور الكتابة العربية الجديدة.

ولعل أبرز ما تضمنه الملف هو الجزء الوفير الذي نشرته بانيبال من النص الجديد الذي وضعه فاضل العزاوي لـ"المخلوقات الجميلة" باللغة الإنجليزية وراجعته الكاتبة البريطانية هانا سومرفيل وسيصدر كتابا كاملا بلندن في العام المقبل.

وإلى جانب الملف الخاص عن فاضل العزاوي، تضمن العدد الجديد من المجلة مواد أدبية متنوعة مترجمة بينها قصيدة "رجل يخرج من ذاته" للشاعر الفلسطيني سامر أبو هواش، كما تضمن العدد فصلا طويلا من رواية "خرائط التيه" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، وثلاث قصص من كتاب "الرجاء عدم القصف" للكاتب اليمني لطف الصراري، وثلاث قصائد من ديوان "ثقوب واسعة" للشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة.

وبقسم مراجعات الكتب، نشرت المجلة مقالات عن روايات عربية مترجمة إلى الإنجليزية وصادرة حديثا عن دور نشر بريطانية وأميركية، مثل "مديح لنساء العائلة" للفلسطيني محمود شقير و"الموت عمل شاق" للسوري خالد خليفة و"كبرت ونسيت أن أنسى" للكويتية بثينة العيسى.