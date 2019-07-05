رغم اعتراض مصر.. بيع رأس "الفرعون الذهبي" بمزاد بريطاني

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات في لندن إتمام بيع تمثال رأس الملك الفرعوني توت عنخ آمون، رغم اعتراض مصر ومطالبتها بوقف المزاد.

وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني إن "التمثال بيع بمبلغ 4.746.250 جنيها إسترلينيا (نحو 6 ملايين دولار أميركي)، دون أن تذكر المشتري.

وردًا على ذلك، دعت وزارة الآثار المصرية إلى اجتماع طارئ غدا السبت يضم قيادات وزارات وهيئات أمنية وسيادية ورقابية لمناقشة موقف المزاد والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

وخاطبت مصر بريطانيا مرات عدة على مدار الأسبوع لاستعادة 32 قطعة أثرية، بينها رأس توت عنخ آمون، قبل بيعها في المزاد البريطاني الأربعاء والخميس.

كما أرسلت الخميس وفدًا قضائيا إلى السلطات البريطانية للمطالبة بوقف بيع قطع أثرية مُهربة تمهيدا لاستعادتها.

وتوت عنخ آمون أحد أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م) ويكتسب شهرة عالمية في الأوساط السياحية.

وصيف 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها.

وبين الحين والآخر، تعلن القاهرة استرداد قطع أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج البلاد.