المهرجان العربي في كالغاري.. كنديون يسألون: أين تقع هذه الدول؟

إسراء حسين

تنظم مؤسسات مختلفة تمثل العرب في كندا مهرجانات وفعاليات تعرّف بالثقافات المتنوعة لأبناء المجتمع العربي من خلال محاكاة مجتمعاتهم الأصلية.

ويعد المهرجان العربي في كالغاري -أكبر مدينة بمقاطعة ألبرتا- من بين أهم الفعاليات، وتضمنت النسخ الخمس الماضية مشاركة وتمثيلا لخمس دول عربية وقد شهدت نسخة هذا العام ممثلين لعشرة بلدان عربية.

التعرف على الثقافة العربية

ميرنا خالد فلسطينية لبنانية مقيمة هناك، وهي مديرة تنظيم المهرجان لهذه السنة، تقول للجزيرة نت إن المهرجان يشهد مشاركة ممثلين من اليمن وفلسطين والأردن والعراق ومصر ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا والمغرب.

وتضمن المهرجان أيضا المشاركة الأولى للاتحاد العربي في كالغاري الذي يمثل كل الدول العربية، إضافة إلى مشاركة النادي العربي للثقافة والفنون من مدينة إدمنتون.

وبينت ميرنا أن هدفهم "المحافظة على التراث العربي وعاداتنا وتقاليدنا لكي نورثها إلى الأجيال العربية التي تعيش في كندا، ومحاولة جمع العرب في مكان واحد ليتعرفوا على أنشطة بعضهم البعض، إضافة إلى تعريف المجتمع الكندي على الثقافة والموروث العربي".

جميع الدول العربية كانت حاضرة (الجزيرة)

الحلم العربي

تقول ميرنا إن المشاركين حرصوا خلال هذه السنة على تقديم فعاليات أخرى لمؤسسات عربية في كندا، وليس فقط المشاركات الفردية كالتي كانت في السابق.

وتضيف أنه تم تقديم الفعالية الفرعونية التي تمثل حضارة مصر والفراعنة، وأيضا كانت هناك فعالية الفنون الشعبية المصرية الفلكلورية بالتعاون مع الفنان المصري محمد صلاح وهو أحد أعضاء فرقة رضا المصرية للفنون الشعبية.

ومن سوريا قدمت فرقة حوران للفنون الشعبية الدبكة بملابسهم الفلكلورية، وقدمت الخيمة الفلسطينية عرضا للأزياء مع الدبكة، وقام المشاركون القادمون من الأردن بالعزف بالقربة، كما قدم العراقيون عرضا للأزياء الفلكلورية العراقية.

وتقول ميرنا إن نجاح فكرة المهرجان العربي في كالغاري شجع جاليات عربية أخرى في مختلف المدن على طلب التعاون لإقامة فعاليات شبيهة في مدنهم.

فعالية تمثل مصر وثقافة الفراعنة (الجزيرة)

الاتحاد العربي

زهير عثمان (كندي لبناني) رئيس الاتحاد العربي في كالغاري، قال للجزيرة نت إن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع العربي من الجيل الجديد هنا على الدول العربية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تمثيل العرب كلهم من خلال خيمة الاتحاد العربي.

ويبين أن الاتحاد العربي في كالغاري مؤسسة اجتماعية غير ربحية تقدم إلى المجتمع الكندي العديد من الأنشطة التي تمثل العرب والثقافة العربية.

وأوضح عثمان أن الاتحاد حرص على تمثيل الدول العربية التي لم تكن لها خيمة ممثلة في المهرجان.

الاتحاد العربي مؤسسة كندية اجتماعية غير ربحية تمثل الثقافة العربية (الجزيرة)

أسئلة الكنديين

أشار عثمان إلى أن جزءا مهما من عملهم هو التعريف بالبلدان العربية، والإجابة عن أسئلة من كنديين مثل: أين تقع الجزائر وكم عدد سكانها، هل قطر ضمن الوطن العربي وما الدول المحيطة بها، وماذا تعني كلمة دول الشرق الأوسط، كم دولة في العالم تتكلم العربية؟

ويعتبر عثمان أن "هذه الأسئلة وغيرها تشعرنا أننا حققنا جزءا من أهدافنا بتعريف المجتمع الكندي بالدول العربية ومواقعها وثقافاتها".

ويختم بأن ما يعجز الواقع عن تحقيقه عن الحلم العربي والوحدة "نتمنى أن نحققه" من خلال الاتحاد العربي في كالغاري، وأقله توحيد العرب هنا وأهمية تمثيلهم كمجموعة واحدة بالمجتمع الكندي.