قيمة "الورق الأصفر" تنعش معرض الكتاب المستعمل بالدار البيضاء

كل شيء بمعرض "الساحة" -كما يحلو للبيضاويين تسميته- هو حكاية بذاته، وله قيمة خاصة عند محبي القراءة، فرائحة الورق العتيق وعبق أيدي قراء مرت من فوق صفحات كتب قديمة مشحونة بتاريخ أجيال متعاقبة تملأ المكان، ورونق خربشات تعلو الصفحات الأولى للكتب وملاحظات دونت داخلها، وإهداءات بخط أيدي المؤلفين، تذكر فيها أسماء الأصدقاء والطلبة.

كتب نفيسة ونادرة تنفي عن نفسها شيخوخة الشكل بـ''فتوة'' المتن المشبعة بعبق الفكر والثقافة، طبعات غدت نادرة لافتقاد نسخها، ودور نشر لم تعد موجودة لكن كتبها تحافظ على اسمها، خرجت إلى فضاء هذا المعرض السنوي تنافس نسخ الكتاب الجديد.

وتتزين أروقة المعرض بكتب قديمة، منها كتاب طبع عام 1946 عن المجاهد عبد الكريم الخطابي يتضمن حكايات الإسبان عن شخصيته وشهامته، وكتاب ''ذكريات المغرب'' المطبوع عام 1917 ويحكي عن الحضارة المعمارية والهندسة المتطورة، وكتاب عن الحماية الفرنسية طبع عام 1939 يتحدث عن تنظيم الحماية الفرنسية بالمغرب، وكتاب "الحسن الثاني: التحدي" الذي طبع عام 1976، وكتاب "أبعاد ملك الحسن الثاني" (38 سنة من الحكم ومن العلاقات المغربية الفرنسية، حقائق جديدة في قضية أوفقير وبن بركة، سيرة متميزة للملك الحسن الثاني).

كتب معروضة بطريقة غير منظمة، بعضها على رفوف خشبية بالية وكثير منها على الأرض وفي صناديق من الكرتون (الجزيرة)

يجول عشاق الحرف بين عناوين الكتب، فتأخذ ألبابهم بحقولها المعرفية المتنوعة، وعددها الذي تجاوز مئتي ألف عنوان بلغات عالمية شتى، وأثمنتها الزهيدة التي تتراوح بين 3 و10 دراهم (الدولار حوالي 10 دراهم)، بحسب ما أكده للجزيرة نت يوسف بورة رئيس ''الجمعية البيضاوية للكتبيين'' المنظمة لهذا الحدث السنوي، بتعاون مع مجموعة ممن يعنيهم الشأن الثقافي ورمزية الساحة العتيقة بالمنطقة.

تاريخ وتراث

في هذه الساحة المكتظة والمفعمة بروائح التراث وعبق التاريخ، يستقطب سوق الكتب مثقفين من نوع خاص، قال عنهم يوسف والبسمة تعمر وجهه "إنهم مجموعة مميزة من الناس، تشبه الكتب القديمة، يبحثون عن نسخ نادرة من دواوين وروايات ومجموعات قصصية في طبعاتها الأولى، تكاد تكون انمحت من ذاكرة النشر منذ زمن".