حوار مع محمد البغدادي مؤلف أول موسوعة بالعربية في الفيزياء الرياضية

وتعليقا على اللغة الأفضل لتدريس العلوم في الثانوية العربية أم الأجنبية، قال مؤسس مختبر الفيزياء بجامعة الرباط إن هذه المسألة يجب أن لا تناقش أصلا، وعلى أنصار الفرنسة والداعين إلى التدريس بلغة أجنبية تقديم حججهم والإجابة على سؤال: لماذا؟

ولفت البغدادي إلى أن اللغة العربية اليوم تعيش حالة انحطاط كبير جدا، متسائلا "هل نريد الخروج من هذا الانحطاط أو أن نغرق فيه أكثر فأكثر؟"، وأضاف "عندما نقول ونعتقد أن لغتنا لا تصلح للعلم فهذا يعني أننا أيضا لا نصلح ولن نفهم هذا العلم، وهذه التمثلات الذاتية موجودة للأسف".

قال إن الطلبة يتعلمون نظريا باللغة الأجنبية، لكنهم في الحقيقة يدرسون بلغة هي خليط بين العربية والأجنبية ويواجهون صعوبات في فهم العلوم، وقال "الذين لا يعرفون هذا الواقع يمكنهم أن يقولوا ما يريدون".

فيما يلي نص الحوار:

هل صادفتم صعوبات في إصدار موسوعة حول أسس الفيزياء المعاصرة في خمسة مجلدات باللغة العربية؟

الكتابة العلمية باللغة العربية لا تختلف عن الكتابة بلغات أخرى، المشكل الوحيد الذي اعترضني كان في الاصطلاحات، ففي بعض الحالات يكون المصطلح العلمي بالعربية معروفا وشائعا، وفي حالات عديدة لا يكون كذلك لأن النظرية لا تكون معروفة باللغة العربية وهنا كنت "أخترعه".

وقد وضعت في نهاية كل مجلد معجما للمصطلحات باللغة العربية مع مقابلها باللغة الإنجليزية لأنها اللغة العلمية الشائعة الآن، وباللغة الفرنسية إذا كان هناك اختلاف جدي وصريح بين اللغتين، وهذا ما فعلته في الكتب التي ترجمتها للعربية.

وفي نظري، المصطلح العلمي ليس سوى فزاعة يشهرها الكثيرون بهدف تخويف الناس من الكتابة بلغتهم والتفكير بها.

فمثلا، كتب مؤسس الفيزياء الحديثة نيوتن ونظرية الميكانيك المعروفة باسمه، استعمل اصطلاح "كمية الحركة"، وترجم المصطلح إلى مختلف اللغات الأوروبية، ثم وجد المؤلفون بعده أن هذا الاصطلاح لا يعبر عن المفهوم، فغيروه إلى "العزم الخطي" في الألمانية والإنجليزية، في حين احتفظ الفرنسيون بالكلمة كما وضعها نيوتن.

وسواء كان الاصطلاح هو كمية الحركة أو العزم الخطي أو الاندفاع، فالمهم أن لديك مقدارين فيزيائيين مضروبا أحدهما في الآخر سماه المؤسس العظيم لهذا العلم كمية الحركة وغيّره المؤلفون إلى اصطلاحات أخرى.

موسوعة أسس الفيزياء المعاصرة بأجزائها الخمسة لمحمد البغدادي (الجزيرة)

لماذا الترجمة إلى العربية؟ علما أنكم درستم الفيزياء بالفرنسية في جامعة الرباط وفي فرنسا، كما أن الطلبة أيضا ما زالوا يدرسونها باللغة الأجنبية؟

تغطي موسوعة أسس الفيزياء المعاصرة تقريبا كل ما يحتاجه الفيزيائي الجدي الذي يريد التخصص في الفيزياء الرياضية خلال الخمس سنوات الأولى من دراسته الجامعية، وهي تقريبا تترجم الدروس التي ألقيتها باللغة الفرنسية خلال فترة تدريسي.

نظريا يدرس الطلبة باللغة الأجنبية لكنهم في الحقيقة يدرسون بلغة هي خليط بين العربية والأجنبية، والطالب -مع الأسف- لا يستعمل الكتب والمراجع، بل يكتفي بالمقرر الذي يعطيه الأستاذ، رغم أن المكتبات الجامعية تخصص ميزانية لشراء تلك المراجع، وأقول هذا الكلام استنادا إلى خبرتي في الجامعة.

ولذلك فالترجمة إلى اللغة العربية ستساعد الطلبة على فهم العلم بلغتهم ولن يضطروا لبذل مجهود مضاعف لاستيعاب النظريات العلمية.