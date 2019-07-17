هل يطيح الحراك باللغة الفرنسية في الجزائر؟

تعزيز الإنجليزية

وأطلقت وزارة التعليم العالي عبر منصة رقمية في 5 يوليو/تموز الجاري استفتاء يستمر شهرا حول تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الجامعة وأظهرت نتائج أسبوعه الأول دعم الغالبية الساحقة من المصوتين للغة الإنجليزية.

وصوت 94.4% من بين ما يزيد عن 87 ألف مشارك لصالح تعزيز استعمال الإنجليزية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مقابل 5.6%صوتوا بـالعكس، بينما أعلنت وزارة التربية مطلع يوليو/تموز الجاري إلغاء الفرنسية نهائيا من اختبارات الترقية المهنية للمعلمين والأساتذة، وأعلن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد إدراج الإنجليزية في مسابقات التوظيف الخارجية وصار بإمكان المترشحين الاختيار بينها وبين الفرنسية.

ويرى مثقفون من التيار الفرانكوفوني (الناطقون بالفرنسية) أن إحلال الإنجليزية محل الفرنسية في الجامعات ليس أولوية وأنه لن يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

ووصف وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة استفتاء وزارة التعليم العالي بأنه ارتجال واستباق، وقال على موقع فيسبوك "أوقفوا الارتجال والاستباقية التي تتخذونها كأداة للتسيير في قطاع سيكون للاختيار فيه آثار على ملايين الجزائريين".

واعتبر رئيس المركز الوطني البيداغوجي لتعليم اللغة الأمازيغية عبد الرزاق دوراري في تصريح لصحيفة محلية مؤخرًا استبدال الفرنسية بالإنجليزية جريمة في حق الأمة وشتيمة للنخبة الفرانكفونية.

شجاعة ومقاومة

في المقابل، وصف الباحث في علم الاجتماع محمد قارة في حديث لوكالة الأناضول قرار تعزيز الإنجليزية في الجامعة بـالشجاع والجريء، وقال "القرار سيجد مقاومة شرسة من التيار الفرانكفوني المدعوم من فرنسا والمتغلغل داخل الإدارات ومراكز القرار" داعيا إلى التطبيق التدريجي للمشروع مراعاة للموارد البشرية التي يجب أن تكون مؤهلة.

واعتبر قارة أن الجامعة الجزائرية خسرت الكثير بتبنيها اللغة الفرنسية مما جعلها تقبع في ذيل الترتيب لمختلف التصنيفات العالمية، ورأى أن التوجه نحو إحلال الإنجليزية محل الفرنسية لم يكن ليحدث لولا الظرف السياسي الذي تمر به البلاد وأنه "قرار سياسي تعبوي أكثر منه قرار مبني على أسس ودراسات".

وأشاد منسق مجلس أساتذة لتعليم العالي (نقابة مستقلة) عبد الحفيظ ميلاط بقرار تعزيز مكانة الإنجليزية في الجامعة، وقال إن هذا التوجه لن تعترضه أية عراقيل لأن التدريس باللغة الإنجليزية سيكون في التخصصات التقنية.

وقال ميلاط "كل الأساتذة في هذه التخصصات متعودين على التعامل فقط باللغة الإنجليزية في جميع الأبحاث العلمية التي ينشرونها في مختلف المجالات العلمية".

الفرنسية أداة نفوذ

تنظر باريس للغة الفرنسية على أنها أداة نفوذ ثقافي يعزز نفوذها السياسي والاقتصادي في مستعمراتها القديمة ومنها الجزائر، وسبق أن أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2017 تقريرا تساءل فيه عن أسباب عدم انضمام الجزائر لمنظمة الدول الفرانكفونية رغم الانتشار الواسع لهذه اللغة بين سكانها.

المحتجون رفعوا في في الجمعات الأخيرة من الحراك الشعبي شعار "أولاد فرنسا ارحلوا" (الجزيرة)

وقال السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر برنار باجولي (2008-2006) في كتابه "الشمس لن تشرق في الشرق" إن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك (1995- 2007) حذره من الحديث باللغة العربية مع الجزائريين.

وكتب باجولي"كرر جاك شيراك على مسامعي:لا تتحدث بالعربية.. أنت مستعرب وأنا لا أحتمل هذا في الجزائر ويجب أن تجعلهم في حالة مضطربة ثم إنّني ومن أجل هذا تردّدت في تعيينك وعليه فأنا أمنعك من الحديث بالعربية".

وتجاهل باجولي في مرات عديدة ما قاله شيراك، وأوضح قائلا "ألقيت خطبا عديدة باللغة العربية بما في ذلك يوم العيد الوطني الفرنسي.. لا يعني ذلك أن الجزائريين لا يفهمون الفرنسية بل على العكس فمعظم المسؤولين يتقنونها تماما لكن مخاطبتهم باللغة العربية الفصحى كانت طريقة لإظهار مدى الاحترام الذي أكنه لثقافتهم التي احتقرتها فرنسا خلال 132 سنة من الاستعمار".

غنيمة حرب

الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى في الجزائر ويبدأ تدريسها إجباريا من السنة الثانية من المرحلة الابتدائية بينما تبدأ الإنجليزية في مناهج التدريس في الطور المتوسط (الأساسي).

ويعتبر قطاع واسع من الجزائريين الفرنسية من المخلفات الطبيعية للاستعمار الفرنسي كما هو الحال مع الدول التي احتلتها بريطانيا وجعلت الإنجليزية لغتها الأجنبية الأولى.

وقال الأديب الجزائري الشهير كاتب ياسين في أحد مؤلفاته إن الفرنسية غنيمة حرب وأنها من بين الأسلحة التي غنمها الشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي، في حين توقف الكاتب الجزائري المرموق مالك حداد عقب الاستقلال مباشرة عن الكتابة بالفرنسية ووصفها بـ "لغة المنفى" بالنسبة إليه معتبرا سلاح لغة المستعمر غير مجد بعد استعادة السيادة الوطنية في 5 يوليو/تموز 1962.

متظاهرون يعتبرون اللغة الفرنسية من مخالفات الإستعمار الفرنسي لبلدهم ( الأوروبية)

مطلب للحراك

طالب الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي بإنهاء ما يعتبره كثيرون "وصاية" فرنسية على الجزائر، ويدعم كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر خطط إحلال الإنجليزية محل الفرنسية كخطوة للتخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي.

ووصف المتظاهرون في بداية التحركات رموز نظام بوتفليقة بـ "عملاء فرنسا" وباتت المؤسسة العسكرية منذ رحيل بوتفليقة في مرمى انتقادات التيار الفرانكفوني، في حين رفع المحتجون في الجمعات الأخيرة من الحراك الشعبي شعار "أولاد فرنسا ارحلوا".

وكان الوزراء وكبار مسؤولي الدولة يتعرضون لانتقادات لاذعة لحديثهم باللغة الفرنسية في المناسبات الرسمية، سواء داخل أو خارج الجزائر.

ودعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إلى تطهير البلد ممن أسماهم "عبدة الاستعمار وأصنامه"وفاءا لشهداء ثورة التحرير ( 1954-1962)"، وفهم كثيرون تلك الدعوة على أنها تحذير من قائد أركان الجيش لمجموعات الضغط المحسوبة على فرنسا في أجهزة الدولة.